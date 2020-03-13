Медицинские перчатки от коронавируса: как правильно использовать

Один из способов защититься от коронавируса – медицинские перчатки, утверждают некоторые эксперты. Их рекомендуют носить в общественных местах. Но действительно ли перчатки могут защитить? И почему порой от них больше вреда, чем пользы?

С объявлением карантина украинцы штурмуют аптеки. Скупают все: антисептики, противовирусные препараты, маски. А еще резиновые перчатки. Заведующая аптеки Елена Коновал признается, что в них даже приходят за лекарствами:

"Женщина была, она пришла в перчатках. Она достала перчатки, надела перчаточку на руку и взяла эти препараты".

Готовятся защищаться от вирусов перчатками и другие украинцы. Но ажиотажа на резиновые перчатки нет.

"В основном берут косметологи, там, где делают тату, ну и медики", – говорит Елена.

Пара таких перчаток стоит до 14 гривен. Инфекционист Евгения Менжулина объясняет, что перчатки это дополнительный барьер для вирусов, но помогут они, только если правильно их использовать:

"Если вы сделали какую-то манипуляцию в этих перчатках, вы проехали там в одном троллейбусе или в метро, после того, как вы приехали домой, вы их должны снять, правильно утилизировать. И потом вымыть руки".

Главное, рассказывает врач, не трогать лицо. Потому что так пользы от перчаток не будет. Носить их целый день не стоит. Могут возникнуть проблемы с кожей рук, особенно, если есть аллергия на материал.

"Это очень сильно влияет на кожу рук и можно заработать очень сильный дерматит, используя перчатки, которые не подходят к типу кожи", – предупреждает инфекционист. В тренде "Свобода слова Савика Шустера": "Путинская Конституция: угрозы для Украины"

Мгновенно раскупают перчатки за рубежом. Особенно в Соединенных Штатах.

"Я ношу обычные перчатки, люди обычно носят специальные медицинские. Но сейчас не найти. Поэтому решили нацепить те, что есть дома", – говорит Джоан Джефферсон, жительница Арлингтона.

В Грузии же перчатки надевают те, кто работает в оживленных местах.

"Работники базаров и рынков – там можно заметить, что у некоторых людей на руках медицинские перчатки", – объясняет Олег Берлев, житель Грузии.

Перчатки в тренде и среди известных людей. На днях Королева Великобритании Елизавета Вторая пришла в них на церемонию награждения. А папарацци застали в магазине Сильвестра Сталлоне в латексных перчатках.

Тем временем Кабмин запретил экспорт средств индивидуальной защиты. Правительство дало отдельное поручение Таможенной службе и намерено обеспечить отечественные предприятия государственным заказом.

А президент Владимир Зеленский прокомментировал рост цен на медицинские маски и экспресс-тесты. Онтакже отметил, что, согласно докладу министра внутренних дел Арсена Авакова, в "Борисполе" сегодня арестовали большую партию медицинских масок.

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