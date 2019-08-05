ТМ «Знатний Мед» продолжает серию мероприятий по популяризации натурального меда и продуктов пчеловодства – «Купить мед с пользой и без риска»

Рынок натурального меда в Украине: итоги сезона 2019 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/DSC_1546.JPG https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/DSC_1546.JPG 2019-08-05T14:32:00+03:00 Украина ТМ «Знатний Мед» продолжает серию мероприятий по популяризации натурального меда и продуктов пчеловодства – «Купить мед с пользой и без риска»

7 августа 2019 г., в пресс-центре "Сегодня" состоится видео-интервью с экспертами медового рынка, которые поделятся своим мнением по следующим вопросам:

- Итоги медового сезона 2019: как погодные условия повлияли на урожай меда? Какие виды меда недополучили пчеловоды? Какой будет розничная цена меда для потребителей?

- Новые требования к меду в Украине: как это скажется на качестве и цене продукции?

- Как отличить натуральный мед от фальсификата? На что прежде всего обратить внимание при покупке меда?

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Вы также узнаете, в чем разница между такими видами меда как луговой и полевой, что такое борть и колода, как влияет на здоровье пребывание в апи-домике, какие медовые пасты популярны у потребителей, а также о традициях Медового Спаса.

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В мероприятии примут участие:

Валерий Викторович Курейко, представитель ТМ "Знатний Мед", пчеловод с 30-летним опытом, эксперт медового рынка.

Руслана Плис, консультант Интернет-магазина "Знатний Мед", медовый сомелье, эксперт.

Справка:

Знатный Мед — натуральный продукт, заботливо собранный для Вас на традиционной пасеке в экологически благоприятном месте. Мед не поддается никакой термической обработке, а к пчелам не применяются антибиотики. Вы можете быть уверены, что получаете вкусный, полезный и натуральный продукт, от трудолюбивых пчел – от самой природы. С помощью Интернет-магазина Знатный Мед, каждый желающий может заказать и получить мед в Киеве по Украине. В ассортименте Интернет-магазина znatnymed.com – всегда в наличии несколько видов меда (акация, лесной, полевой, подсолнух, липа с разнотравьем и т.д.), а также продукты пчеловодства (пыльца, забрус, подмор, прополис, воск), подарочные наборы и сопутствующие товары.

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