Рынок натурального меда в Украине: итоги сезона 2019

7 августа 2019 г., в пресс-центре "Сегодня" состоится видео-интервью с экспертами медового рынка, которые поделятся своим мнением по следующим вопросам:
- Итоги медового сезона 2019: как погодные условия повлияли на урожай меда? Какие виды меда недополучили пчеловоды? Какой будет розничная цена меда для потребителей?
- Новые требования к меду в Украине: как это скажется на качестве и цене продукции?
- Как отличить натуральный мед от фальсификата? На что прежде всего обратить внимание при покупке меда?
Вы также узнаете, в чем разница между такими видами меда как луговой и полевой, что такое борть и колода, как влияет на здоровье пребывание в апи-домике, какие медовые пасты популярны у потребителей, а также о традициях Медового Спаса.
В мероприятии примут участие:
Валерий Викторович Курейко, представитель ТМ "Знатний Мед", пчеловод с 30-летним опытом, эксперт медового рынка.
Руслана Плис, консультант Интернет-магазина "Знатний Мед", медовый сомелье, эксперт.
Справка:
Знатный Мед — натуральный продукт, заботливо собранный для Вас на традиционной пасеке в экологически благоприятном месте. Мед не поддается никакой термической обработке, а к пчелам не применяются антибиотики. Вы можете быть уверены, что получаете вкусный, полезный и натуральный продукт, от трудолюбивых пчел – от самой природы. С помощью Интернет-магазина Знатный Мед, каждый желающий может заказать и получить мед в Киеве по Украине. В ассортименте Интернет-магазина znatnymed.com – всегда в наличии несколько видов меда (акация, лесной, полевой, подсолнух, липа с разнотравьем и т.д.), а также продукты пчеловодства (пыльца, забрус, подмор, прополис, воск), подарочные наборы и сопутствующие товары.
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