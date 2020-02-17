Детей будут направлять в патронатные и приемные семьи или семейный дом ребенка

Новшества. Детям обеспечат максимально домашнее окружение / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома, в исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семьи. Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Сообщается, что с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, а государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семьи или семейные дома ребенка.

"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", - отметил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

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При этом он добавил, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и оказывать всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.

В свою очередь уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сказал, что вопрос устройства детей в приемные семьи находится на постоянном контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

В тренде С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей

"Даже самый хороший приют никогда не заменит ребенку семейного тепла и заботы. Поэтому все области администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных общин. Мировая практика и утверждена правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 – 2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде", – подчеркнул он.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.

Также напомним историю. Одними из первых это увидели в Радикальной партии. Ее лидер Олег Ляшко поручил своим однопартийцам в Днепре помочь подростку.

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