С этого начинается государственность: литредакторы "Сегодня" о Дне языка

Весь мир отмечает Международный день родного языка. Праздник был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и с 2000 года отмечается ежегодно 21 февраля для защиты языкового и культурного многообразия.

Литературные редакторы сайта "Сегодня" рассказали о том, что значит родной язык для каждого из них и почему этот день важен.

Нина Зонь:

- Язык для каждого человека – это, прежде всего, признак его аутентичности, основа его национального самосознания и достоинства, принадлежность к своему народу, его истории и надежда на будущее. С языка начинается государственность. Помню, когда после школы приехала в столицу на работу, на нас, украиноязычных, смотрели чуть ли не как на прокаженных, обзывали деревенщиной (хотя, я не понимала, что в этом плохого, потому что мне отец – школьный учитель – говорил, что быть украинцем – это очень почетно, и я ему верила). Поэтому пришлось разговаривать на чужом, неродном (языке), чтобы "слиться с массой" и не выглядеть "чужим". Но было горько и больно. Надежда на будущее появилась где-то лет десять назад, когда услышана, как школьники 1 сентября, идя домой в вышиванках, разговаривали между собой на чистом украинском. Значит, не все потеряно. Поэтому надеюсь, что как наш язык, преодолев все невзгоды и испытания, выпавшие на его долю, оживает и крепнет, так и Украина станет в конце концов сильной и могучей.

Ирина Маринич:

- Для меня украинский язык – это яркие воспоминания и рассказы моей бабушки об истории ее жизни еще во времена октябрьского мятежа. Это первая книга, которую я самостоятельно прочитала в 5 лет – "Пан Коцький". Это отделение на филологическом факультете, которое я выбрала. Это песни, которые я пела своим сыночкам, тоскуя по Украине в далекой Якутии. Когда пришла война в родной Луганск, я выбрала украинский язык, оставив все: дом, друзей, любимую работу в прошлом. Моя жизнь разделилась на до и после. Поэтому нежный, певучий, мощный, точный, он, судьбоносный, еще роднее стал. В тренде Статистика ДТП по вине пешеходов занижена: эксперт объяснил причину

Юлия Коваленко:

- Родной украинский язык – это самоуважение и всегда развитие. Его невозможно знать в совершенстве, и это реальная наслаждение – открывать в нем что-то новое. Для меня родной язык – это довольно долгий путь к себе, ведь моя семья двуязычная и, кажется, блуждая филологическими тропинками, я только в университетские годы услышала его по-настоящему, начала чувствовать, понимать, осознавать. Язык – хлеб, вода и соль, поэтому нужно его беречь, без него жить просто невозможно.

Петр Жижиян:

- Для меня родной язык – это стержень и суть самоидентификации человека. Без языка мы не знаем себя, и не найдем собственного места в этом большом и разном мире. Недаром Международный день родного языка – это как раз о защите языкового и культурного разнообразия, потому что язык – это тот фундамент, на котором держится любая культура. Знать иностранные языки необходимо, но самое важное – это не забывать родной; сохраняя его, мы защищаем себя, собственное право быть собой.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине появился языковой омбудсмен. На должность правительственного уполномоченного по защите государственного языка была назначена Татьяна Монахова.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама