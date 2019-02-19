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С начала 2019 года 500 украинцев не пустили в Израиль: в чем причина

Сегодня, 14:29

По каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинцев – пока неизвестно

Фото: МИД Израиля
Фото: МИД Израиля.
С начала 2019 года 500 украинцев не пустили в Израиль: в чем причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/71a/fe8/5c471afe8399b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/71a/fe8/5c471afe8399b.jpg Украина По каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинцев - пока неизвестно

С начала этого года израильские правоохранители отказали 500 гражданам Украины во въезде в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Израильские службы отказали около 500 гражданам Украины во въезде на территорию Израиля с начала этого года", – рассказал Слободян. Он добавил, что по каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинцев - пока неизвестно.

Напомним, в израильском аэропорту Бен Гурион в пятницу, 15 февраля несколько часов удерживали 140 украинцев.

Людей задержали без пояснений и разрешения перемещаться по аэропорту, любое передвижение осуществлялось под конвоем. 

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова уточнила, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта.

В МИД Израиля заявили, в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы.

По словам народного депутата Георгия Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде по законным причинам – из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита.

Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

После того как в ситуацию вмешались израильские дипломаты и украинский депутат, всех израильтян пропустили на территорию Украины под "личную гарантию Логвинского". В ответ Израиль отпустил задержанных украинцев.

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Тег Израиль, украинцы, запрет, турист, отказ, израильтяне

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УНН

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