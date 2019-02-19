С начала 2019 года 500 украинцев не пустили в Израиль: в чем причина
По каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинцев – пока неизвестно
С начала этого года израильские правоохранители отказали 500 гражданам Украины во въезде в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Израильские службы отказали около 500 гражданам Украины во въезде на территорию Израиля с начала этого года", – рассказал Слободян. Он добавил, что по каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинцев - пока неизвестно.
Напомним, в израильском аэропорту Бен Гурион в пятницу, 15 февраля несколько часов удерживали 140 украинцев.
Людей задержали без пояснений и разрешения перемещаться по аэропорту, любое передвижение осуществлялось под конвоем.
Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова уточнила, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта.
В МИД Израиля заявили, в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы.
По словам народного депутата Георгия Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде по законным причинам – из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита.
Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.
После того как в ситуацию вмешались израильские дипломаты и украинский депутат, всех израильтян пропустили на территорию Украины под "личную гарантию Логвинского". В ответ Израиль отпустил задержанных украинцев.
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