С начала года корью в мире заболели в три раза больше людей, чем в 2018

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Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире. Согласно опубликованным ею данным, с начала января по конец июля в мире были зарегистрированы около 365 тыс. заболевших, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Подчеркивается, что "Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Украина сообщили о самом большом числе случаев в этом году". Кроме того, "крупные вспышки кори фиксируются в Анголе, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии, на Филиппинах, в Южном Судане, Судане и Таиланде".

На настоящий момент, указывает ВОЗ, 182 страны информировали, что с 1 января по 31 июля они зарегистрировали 364 808 заболевших корью. За тот же период прошлого года поступили сообщения из 181 страны о 129 239 случаях заболевания. Организация подчеркивает, что показатели текущего года стали самыми высокими с 2006 года. При этом особенно быстрый рост за последние 12 месяцев зафиксирован в Африке (в 10 раз). В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском — более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье — в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

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Как пояснила ВОЗ, эти цифры носят предварительный характер, поскольку основаны на сведениях, которые ежемесячно предоставляют страны, информация может быть еще дополнена. Также организация исходит из того, что в мире официально регистрируется и учитывается менее десятой части всех заболевших корью. Свои окончательные данные за 2019 год ВОЗ планирует опубликовать в ноябре 2020-го. Пока же известны ее официальные окончательные сведения только за 2017 год: в мире корью заболели около 6,7 млн человек, около 110 тыс. умерли.

Всего с начала года корью заболели 56 860 украинцев, 18 из них – умерли. В Минздраве призывают украинцев не пренебрегать прививкой. По данным министерства, все регионы обеспечены вакцинами производства Бельгии и США.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течение года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячи украинцев.

Также сообщалось, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали приказ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

Корь — чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

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