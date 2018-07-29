С начала года на украинских водоемах погибли более 700 человек

Часто причиной смерти на воде стает купание в нетрезвом состоянии

С начала 2018 года в Украине на водоемах погибли 704 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев. Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику", – отметили в ГСЧС.

По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в Днепре утонул молодой парень. Накануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры.

А на берегу Черного моря в районе села Приморское нашли тело 11-летнего мальчика, который исчез в воде в понедельник утром.

Также мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей. На поиски пропавшего были направлены спасатели и водолазы, которые обследовали около 600 квадратных метров дна реки.