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С начала года на водоемах погибли около 300 украинцев

6 июня, 15:51

25 трагических случаев произошли с детьми


В начала года в Украине на водоемах погибли 274 людей. 25 трагических случаев произошли с детьми. Какие ошибки на воде приводят к фатальным последствиям – узнавали журналисты "Сегодня".

Несмотря на то, что купальный сезон еще не начался, на побережьях – уже немало отдыхающих. Некоторые предпочитают поплескаться на глубине. Как результат – множество утопленников. Чтобы цифра погибших не росла, пляжный патруль почти ежедневно тренируется спасать смельчаков. Советуют, если сил плыть вдруг не хватает, отдохните.

"Рекомендуется перевернуться на спину и аккуратно отдышаться, набраться сил. И если есть течение, то по течению. Не рекомендуется за буйки хвататься, но если уж так случилось, то можно взяться отдохнуть", – рассказал "Сегодня" волонтер пляжного патруля Вениамин Шквира.

Количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. Поэтому опасные водоемы будут патрулировать. В этом году в столице открыты 14 официальных пляжей, а остальные водоемы остаются без присмотра.

Хуже всего ситуация все же в сельской местности. Все потому, что местной власти проще установить указатель "Купаться запрещено", чем обустроить территорию, объясняют спасатели. Пренебрегают безопасностью и сами люди и часто не учитывают температуру воды. Она должна быть не ниже 18 градусов.

"Судороги могут быть. Судороги, как реакция на холодную температуру. Можно не то, что сознание потерять, а потерять ориентировку, не доплыть или далеко заплыть", – рассказала профессор кафедры терапии украинской военно-медицинской академии Марьяна Селюк.

Но чаще всего, признают спасатели, трагедии на воде случаются с теми, кто лезет в воду под хмельком, или купается в неразведанных и запрещенных местах.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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Тег погибшие, Украина, утопленники, водоемы

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