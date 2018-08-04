С начала года пограничный контроль из-за подделки документов не смогли пройти 470 человек

С начала года пограничники разоблачили 470 человек, которые пытались пресечь границу с поддельными документами. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"С начала года пограничники пресекли использования гражданами более 4100 "проблемных" документов. Большинство из них, а это 3660, были недействительными, еще 60 не принадлежали лицам, которые за ними пересекали границу. А вот 470 граждан пытались при пересечении границы и линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил использовать поддельные документы", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что обычно иностранцы с поддельными документами являются потенциальными нелегальными мигрантами. Таким образом они пытаются попасть не только в Украину, но и транзитом в страны ЕС.

Ранее мы уже писали о том, что каждую неделю украинские пограничники обнаруживают по крайней мере один ненастоящий паспорт. Мошенники с каждым разом придумывают новые способы изготовления таких документов.

Напомним, в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила злоумышленников, которые помогали пересекать границу лицам, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам.