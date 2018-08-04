С начала года пограничный контроль из-за подделки документов не смогли пройти 470 человек

Сегодня, 21:13

Пограничники пресекли использования более 4100 "проблемных" документов

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С начала года пограничники разоблачили 470 человек, которые пытались пресечь границу с поддельными документами. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"С начала года пограничники пресекли использования гражданами более 4100 "проблемных" документов. Большинство из них, а это 3660, были недействительными, еще 60 не принадлежали лицам, которые за ними пересекали границу. А вот 470 граждан пытались при пересечении границы и линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил использовать поддельные документы", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что обычно иностранцы с поддельными документами являются потенциальными нелегальными мигрантами. Таким образом они пытаются попасть не только в Украину, но и транзитом в страны ЕС.

Ранее мы уже писали о том, что каждую неделю украинские пограничники обнаруживают по крайней мере один ненастоящий паспорт. Мошенники с каждым разом придумывают новые способы изготовления таких документов. 

Напомним, в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила злоумышленников, которые помогали пересекать границу лицам, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам.
пограничники, документы, подделки, Госпогранслужба Украины

Вы сейчас просматриваете новость "С начала года пограничный контроль из-за подделки документов не смогли пройти 470 человек". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: Pixabay

Названы самые подделываемые купюры в Европе

30 Июля, 11:40

На каждые 10 тысяч человек приходится примерно семь фальшивых банкнот в год

Происшествия

Фото: ГУ НП Киева

В Киеве задержали девушку с фальшивыми долларами

8 Июля, 13:33

Киевлянка пыталась расплатиться поддельными купюрами за телефон
Загрузка...

Украина

В Украине растет средняя зарплата. Фото: Pixabay

Если вы обнаружили фальшивые деньги, лучше обратиться в полицию – эксперт

21 Июня, 07:18

В прошлом году на 1 млн купюр настоящих гривен приходилось всего 3,6 штуки поддельных

Происшествия

Под Киевом накрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые медсправки и техпаспорта

30 Марта, 12:08

Организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, который привлек к деятельности родного брата  
Загрузка...