С начала года СПИД в Украине унес больше жизней, чем коронавирус

За первые четыре месяца года в Украине зафиксировали более 5000 новых случаев заражения ВИЧ

В то время как в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в Украине умерли 514 человек, число жертв СПИДа в стране с начала 2020 года составило 700 человек. Об этом в ответ на официальный запрос сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Украины, передает УНН.

"За январь – апрель 2020 году в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев", – сообщили в ЦОЗ.

При этом 17 новых случаев инфицирования ВИЧ зарегистрировано среди подростков в возрасте от 15-17 лет и 31 случай – среди детей 0-14 лет. Новые случаи заболевания СПИДом зафиксированы у двух подростков в возрасте от 15-17 лет и у 14 детей 0-14 лет. Также от СПИДа за январь-апрель этого года умерли три ребенка в возрасте от 0-14 лет.

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Самый высокий уровень смертности от СПИДа зарегистрирован на Днепропетровщине (188 человек), а также в Одесской (118) и Донецкой (63) областях.

Как известно, сегодня, в третье воскресенье мая, отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Его основная цель – привлечь внимание к этой проблеме.

Также новости "Сегодня" рассказывали о прошедшей в Верховной Раде акции, в рамках которой депутаты прошли проверку на ВИЧ:

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