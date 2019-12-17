С начала года жертвами пожаров стали почти 1,7 тысяч украинцев: как избежать трагедии

За это время в стране вспыхнули более 95 тысяч пожаров

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Украине с начала года пожары унесли жизни 1697 человек, еще 1392 – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"С начала 2019 году в Украине произошло уже 95 819 пожаров, из которых более 29 000 возникли в жилом секторе. Эти пожары унесли жизни уже 1697 человек. Еще 1392 граждан получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что самой распространенной причиной пожаров становятся курение в постели, неисправность и перегрузки электросети и небрежное отношение к состоянию печного отопления.

В связи с жуткой ситуацией, в ГСЧС обратились к украинцам с просьбой заботиться о пожарной безопасности в собственном жилье и дали дельные советы, как избежать таких ситуаций:

не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

если вы обогреваете помещения с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность;

у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;

золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места;

не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий.

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

не курите в постели;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Ранее мы писали, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

В частности, 4 декабря в Одессе в здании колледжа на Троицкой произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 16 человек.

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