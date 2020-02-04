С сайта СБУ внезапно пропал "казак-победитель": в спецслужбе объяснили причину

Памятник "Казаку-победителю". Фото: t.me/SBUkr/

В Службе безопасности Украины объяснили причину, почему с главной страницы сайта ведомства исчезло изображение "Казака-победителя".

"Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания СБУ и является одним из символов службы. А мы как ловили предателей, так и будем ловить. Только за последнюю неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов. А еще, среди прочего, задержали нескольких взяточников и предупредили растрат на 100 млн гривен, сорвали заказное убийство и ликвидировали русскую ботоферму… Сотрудники СБУ ежедневно защищают страну, потому что казацкий дух у них в сердцах. И это – главное. А фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Казак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Telegram.

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В ведомстве отметили, что новый сайт заработает в конце марта и "будет более информативным и доступным для всех, кого интересует работа и результаты службы".

"И это не все изменения. На очереди – реформа службы после принятия нового закона "О СБУ", – говорится в сообщении.

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Напомним, в августе 2015 года на ул. Владимирской в Киеве, перед входом в здание СБУ, открыли памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея. Скульптура называется "Казак-победитель". Она посвящена всем сотрудникам Службы безопасности Украины, воюющим и погибшим на востоке Украины.

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

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