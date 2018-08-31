Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек, они будут учиться 12 лет

С завтрашнего дня в украинских школах стартует реформа образования. Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек. Им придется "грызть гранит науки" 12 лет. Остальные будут учиться 11. Но уже сейчас среди наших школьников много тех, кто поражает мир своими достижения.

Восемь лет назад крымская девочка, которая едва доставала ногами до педалей фортепиано, выиграла свой первый республиканский конкурс. Тогда Кристине исполнилось всего пять лет. Сейчас ей 13. Вспоминает: инструмент в доме появился неожиданно – подарила соседка. Тогда к играм с куклами добавились упражнения на фортепиано.

Теперь она покоряет концертные залы в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии. Ежедневно репетиции длятся по 4-5 часов.

Ангелина Касьянова, пятнадцатилетняя переселенка из Донецка, представляет Украину в Брюсселе, в детском Европарламенте.

"Тебя 15 лет и ты начинаешь осознавать, насколько большая на тебе ответственность, честно, иногда становится страшно, потому что ты должен обдумывать все что ты говоришь. Ты говоришь о глобальных вещах и у тебя есть возможность что-то изменить", – рассказывает Ангелина Касьянова, член детского Европарламента.

Сейчас девушка мечтает создать детский парламент и в Украине.

Самый молодой шахматист Украины, восьмилетний Тихон Черняев победил на чемпионате мира по шахматам среди детей.

Его конкурентами в Минске были почти восемьсот детей со всего мира. Почетными трофеями у Тихона заставлен весь шкаф. Но путь к победам не был легким, говорит парень: тренировался каждый день по два часа.

Ранее мы писали о том, какой будет украинская школа по-новому.