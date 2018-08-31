С завтрашнего дня в украинских школах стартует реформа образования

Сегодня, 14:35

Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек, они будут учиться 12 лет


С завтрашнего дня в украинских школах стартует реформа образования. Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек. Им придется "грызть гранит науки" 12 лет. Остальные будут учиться 11. Но уже сейчас среди наших школьников много тех, кто поражает мир своими достижения.

Восемь лет назад крымская девочка, которая едва доставала ногами до педалей фортепиано, выиграла свой первый республиканский конкурс. Тогда Кристине исполнилось всего пять лет. Сейчас ей 13. Вспоминает: инструмент в доме появился неожиданно – подарила соседка. Тогда к играм с куклами добавились упражнения на фортепиано.

Теперь она покоряет концертные залы в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии. Ежедневно репетиции длятся по 4-5 часов.

Ангелина Касьянова, пятнадцатилетняя переселенка из Донецка, представляет Украину в Брюсселе, в детском Европарламенте.

"Тебя 15 лет и ты начинаешь осознавать, насколько большая на тебе ответственность, честно, иногда становится страшно, потому что ты должен обдумывать все что ты говоришь. Ты говоришь о глобальных вещах и у тебя есть возможность что-то изменить", – рассказывает Ангелина Касьянова, член детского Европарламента.

Сейчас девушка мечтает создать детский парламент и в Украине.

Самый молодой шахматист Украины, восьмилетний Тихон Черняев победил на чемпионате мира по шахматам среди детей.

Его конкурентами в Минске были почти восемьсот детей со всего мира. Почетными трофеями у Тихона заставлен весь шкаф. Но путь к победам не был легким, говорит парень: тренировался каждый день по два часа.

Ранее мы писали о том, какой будет украинская школа по-новому.
образование, видео, школа

Вы сейчас просматриваете новость "С завтрашнего дня в украинских школах стартует реформа образования". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: nus.org.ua

Без парт и учебников: реформа образования споткнулась о местные власти

Сегодня, 07:54

Не все первоклассники 1 сентября будут сидеть за новыми партами и в современных классах

Украина

Центры. Тут смогут проводить эксперименты по химии или физике. Фото: experimentanium.com.ua

Эксперименты вне школы: в Украины создадут межшкольные ресурсные центры

Сегодня, 07:24

В МОН предлагают создать мобильные лаборатории для школьных опытов и выращивания овощей
Загрузка...

Украина

В школах для младших классов исчезнут домашние задания и табели. Фото: Pixabay

Как изменится жизнь украинцев в сентябре: 12-летнее образование и бэби боксы

Сегодня, 06:51

С осени Украина перейдет на цифровое телевещание, вступят новые строительные нормы, а неотложка по Киеву заработает по-новому

США

фото: скриншот

В школе Сан-Франциско стреляли, есть раненые

Сегодня, 02:44

По данным источника СМИ, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий

Экономика

Украинцам положено возмещение расходов на образование: как получить деньги

Вчера, 13:01

Получить так называемую налоговую скидку может как сам студент, так и родители, которые платят за учебу ребенка

Харьков

В новом учебном году на первом месте у преподавателей будет внутренний мир ребенка. Фото: city.kharkov.ua

Первый звонок в Харькове пройдет под наблюдением и с реформами

Вчера, 06:36

"Сегодня" узнала, как изменятся харьковские школы, которые откроют двери ученикам 3 сентября

Украина

Гройсман в закарпатской школе. Фото: twitter.com/VGroysman

Гройсман рассказал, когда будут первые результаты реформы образования

29 Августа, 12:34

На новое образование в Украине выделили миллиарды гривен, разработаны новые программы обучения

Психология

Фото:pixabay

Шесть привычек, которые помогут стать счастливее: научный подход

29 Августа, 11:33

Те люди, у которых было трудное детство, имели возможность повысить уровень счастья с помощью любящего партнера

Украина

Классы. Учебное пространство разделят на семь зон, где можно будет учиться, играть и отдыхать. Фото: Kravs Yevheniy

Какой будет украинская школа по-новому: все нововведения

29 Августа, 06:54

Первоклашкам обещают личные парты, отсутствие оценок и домашки

Шоу-бизнес

Принц Джордж. Фото: Instagram/kensingtonroyal

Под аккомпанемент пианино: 5-летний принц Джордж будет учиться балету

28 Августа, 17:35

Кроме того, у юного наследника монархов в школе появятся и уроки в бассейне
Загрузка...