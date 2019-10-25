Салат с насекомыми: откуда берутся неприятные сюрпризы в еде из кафе (видео)

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Салат с насекомыми – на такой ужин герой нашего сюжета отнюдь не рассчитывал. Как могло такое случиться? Чтобы выяснить это, новости "Сегодня" отправилась в ресторан.

Антон приобрел ужин на вынос в ресторане. За четыре блюда отдал 620 гривен. Сюрприз поджидал его, когда он съел почти половину порции.

"Я не специалист в насекомых. Больше всего это было похоже на пчелу. Но не имеет большого значения какая именно насекомое, само его наличие в блюде – уже показатель того, что на кухне заведения не выполняются санитарные нормы", – говорит Антон.

Действительно ли не соблюдаются санитарные нормы – проверяем в кафе, с экспертом защиты прав потребителей. На первый взгляд грубых нарушений он не увидел – открытая кухня, нарезка под стеклом.

"Знаешь, в чем проблема таких вот кафе? Часто кафе, которые располагаются в торговых центрах, травят насекомых не одновременно по всему помещению, а частично, по очереди. И тогда они мигрируют".

К нам выходит администратор, говорит, что с клиентом они связывались, предлагали компенсировать ущерб, но тот отказался. Далее изучаем журнал графика дезинфекции. На первый взгляд опять придраться не к чему. Но Максим ведет нас к черному входу кафе. И здесь становится понятно, откуда могли появиться насекомые. Там нас поджидает мусор.

"Все что есть живое, будет стараться сюда добраться к входу. То есть двери открываются и вместе с ней заносится. Нельзя было складировать здесь мусор", – говорит эксперт.

Чтобы убедиться, что это мусор именно ресторана, заглядываем в пакет с отходами.

"Да, цитрусовые, видишь? Конечно, сюда придут полакомиться. Такого быть не могло – зачем виы сделали такую ошибку на ровном месте?", – спрашивает защитник.

Администратор заведения согласился – нарушения есть. И даже провел съемочную группу к контейнерам, в которые должны сбрасывать мусор. Но они достаточно далеко. Именно поэтому, признался работник, кафе мусор не носят по одному пакету, а накапливают у черного входа. Теперь обещают исправиться.

Украинцы не редко находят в блюдах, которые им подают в кафе и фастфудах неприятные сюрпризы. Не так давно новости "Сегодня" писали о том, что в Днепре из-за таракана в какао разгорелся скандал.

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