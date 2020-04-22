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"Самое длительное и сложное путешествие": украинская экспедиция добралась до Антарктиды

22 апреля, 04:25

Елена Вус

Дорога полярников длилась более месяца

Украинская антарктическая экспедиция наконец добралась до станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщается на странице антарктического научного центра в Facebook.

"Из-за ситуации в мире с коронавирусом и карантином, у 25-й экспедиции было, пожалуй, самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду", - отметил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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Он напомнил, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю экспедицию удалось доставить в Чили в конце марта. Там ученые прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились в Антарктиду.

Пересменка была под риском срыва, рассматривалась возможность, чтобы кто-то из старой экспедиции остался на вторую зимовку на станции, однако этого удалось избежать.

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"Для каждой команды главным испытанием на пути к Антарктиде является штормовой проход пролива Дрейка, который является одним из самых опасных в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать его в Drake lake – озеро Дрейка", – отмечает врач 25-й экспедиции Игорь Дейнека.

Несколько дней будут разгружать запасы с судна на станцию – продовольствие, топливо и другие материалы для зимовки.

После этого домой отправится предыдущая, 24-я украинская экспедиция, которая уже провела в Антарктике больше года, а также сезонный отряд ученых, которые работают на станции несколько месяцев.

О том, как полярники готовились к своей экспедиции, смотрите в сюжете:

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Антарктида карантин полярники экспедиция Академик Вернадский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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