"Самые честные люди Украины": соцсети троллят нардепов на бесхозные 100 долларов в Раде

Сегодня, 16:43

Сотня баксов для нардепов – вроде 25 копеек для рядовых украинцев

Доллары
Доллары. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Сегодня, 27 февраля, в Верховной Раде произошел курьезный случай – один из народных депутатов от Блока Петра Порошенко в сессионном зале парламента случайно обронил на ковровую дорожку купюру в 100 долларов, что вызвало неподдельное воодушевление пользователей соцсетей.

Об этом случае рассказала журналист Юлия Забелина на своей странице в Facebook.

По ее словам, купюра какое-то время лежала бесхозной, пока работники техперсонала Рады не отдали ее охране парламента.

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Сообщение о 100 долларах в Раде вызвало десятки перепостов и шквал комментариев посетителей странички журналистки.

Кто-то предположил, что так "ловят на живца", кто-то – что 100 долларов для нардепов – вроде 25 копеек для рядовых украинцев, кто-то иронизирует, что в Раде работают "самые честные люди Украины", а кто-то мечтает о биткоинах.

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Напомним, ранее МИД России открестился от 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине, после чего соцсети разразились язвительными комментариями.

Также напомним, соцсети высмеяли конфуз министра в России, когда глава Минздрава Чувашии выдал неожиданную "причину" бесплодия у женщин.
рада, курьез, конфуз, троллинг, доллары

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Источник:

"Сегодня"

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