Самые необычные куклы Украины: от авторских БЖД до копий звезд из колготок

Наши предки начали изготавливать мини-копии самих себя еще в незапамятные времена. Самой древней из найденных кукол — 35 тысяч лет, и сделана она из кости мамонта. Египтяне клали кукол в захоронения, в Элладе их делали на заказ для состоятельных вельмож, приносили в дар богам. В средние века куклы были "актерами" представлений на библейские сюжеты, и очень нескоро стали светскими. Парадоксально, но в те времена дети играли фигурками простенькими и даже примитивными, в то время как взрослые придумывали для себя кукол красивых и дорогих. В Англии их делали из дерева, наряжали в шикарные платья, украшали дорогими кружевами. В Германии — лепили из воска, а Франция прославилась механическими фигурками, которые изготавливали часовщики. В XIX веке игрушки упростили и сделали доступными для масс.

С тех пор "маленький мир" стал целой индустрией: кукол производят тысячными тиражами, делают своими руками и коллекционируют. "Сегодня" узнала о подробностях из уст профессионалов.

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Коллекционеры: кукла-контрабандист и 6000 Барби

Как и любой коллекционный рынок, мир кукол огромен и порой парадоксален. Любители антиквариата за фигурку VIII века могут выложить на аукционе до $400 тыс. Дорогие интерьерные куклы из полимерной глины — на шарнирах, в нарядах из антикварных тканей и кружев, — ценятся среди любителей роскоши с давних времен. Случаются и необычные лоты: однажды на торгах продали деревянную куклу-контрабандиста XVII века. В ее примитивно сделанном туловище есть тайники, в которые прятали ценности. А когда на границе обыскивали родителей, ребенка с игрушкой пропускали.

МИР. Куклы Ноэля Круза — легендарного мастера с Филиппин — настоящий фетиш для коллекционеров: их цена доходит до $3000. Ноэль берет фабричную куклу, стирает ацетоном краски с ее лица, и по этому "полотну" рисует образы знаменитостей. Сходство — почти фотографическое! Главным в своей работе художник считает скульптуру лица: чем больше заготовка похожа на прообраз, тем лучше. Начинает работу с глаз, а затем, с помощью правильного макияжа, света и тени, добивается сходства. Каждая кукла уникальна, другой такой нет: даже если Ноэль рисует одного и того же человека, будь то Анжелина Джоли, Мэрил Стрип или Дэниэл Рэдклифф. Особый случай — куклы Барби: в мире есть несколько коллекционеров, собравших 5-6 тысяч таких красоток: все, что было выпущено за годы их существования.

Среди известных коллекционеров кукол есть и знаменитости — Дина Рубина, Джонни Депп, Бритни Спирс, Джуд Лоу. Самая дорогая коллекция фарфоровых кукол — у Деми Мур.

УКРАИНА. У нас тоже есть коллекционеры. Одна из них, харьковчанка Юлия Меренцова, рассказывает.

"Кукол я покупаю на мировых интернет-аукционах. Ценность определяю исключительно по личным ощущениям. Большое место в моей коллекции занимает портретная кукла: персонажи "Сумерек", "Дневников вампира", "Поттерианы". Почему собираю? Думаю, это психология: портретная кукла дает возможность подсознательно обладать предметом вожделения. Кто-то вешает на стену постеры кумиров, а для коллекционера кукла — возможность иметь "фото" в объемном виде. Для меня они — не предмет интерьера, а способ проживать новые жизни. Все фигурки шарнирные: их можно переодевать, делать разные мизансцены и даже создавать пары. Хотя иногда "парочка" явно не хочет складываться: представьте себе, у них есть свой характер! Например, кукла "Джонни Депп" универсальна: благодаря аксессуарам и гардеробу может предстать как в домашнем халате, так и в качестве жениха для куклы-невесты".

Одежда, обувь, сумки и украшения для кукол — это целый бизнес. Мировые модные дома дублируют свои коллекции в миниатюре — цена таких нарядов стартует от $300. По словам Юлии, стоимость одежды обычно составляет треть цены куклы. "Я не богатый человек, — смеется героиня. — Просто, если очень хотеть, кукла сама идет в руки, причем по приемлемой цене. Более того, теперь я — Кукольная Фея: помогаю коллекционерам в поисках".









«Дьявол носит Prada». Куклы-звезды Голливуда от Ноэля Круза. Фото: www.ncruz.com Анжелина Джоли. Филиппинец Круз сделал точную копию актрисы! Фото: www.ncruz.com Джонни Депп. Обитает в Харькове Меган Фокс. От Роберта Тоннера Герои «Сумерек» по воле хозяйки теперь пара

"Старушка" из фарфора за $400 тысяч

Несколько лет понадобилось швейцарцу Кристиану Байи, чтобы из 2340 деталей собрать механическую куклу стоимостью в рекордные $6,25 млн. Разодетый в шелка игрушечный юноша играет на флейте, от звуков которой сидящие на его руке птицы начинают двигаться и петь. Рост "Птицелова" — 120 см, вес — 55 кг.

Самой дорогой антикварной куклой стала фарфоровая красавица, проданная с аукциона за $395 750. А за дизайнерскую Барби с бриллиантовым колье на шее на торгах выложили баснословные $302 500! Украшение, платье, прическа и макияж пластиковой иконы стиля — дело рук австралийского ювелира Стефано Кантури.

Самая дорогая антикварная кукла из фарфора

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На шарнирах: целая "БЖД"-субкультура

Хобби киевлянки Ирины Ивахненко началось с того момента, когда она узнала об азиатских шарнирных куклах — так называемых БЖД (аббревиатура направления "ball-jointed doll"). Части тела таких игрушек соединены шарнирами на месте суставов, поэтому кукле можно придать любую позу.

"В моем понимании фигурка БЖД — предмет интерактивный, предназначенный для игры, поэтому мне очень импонировал азиатский подход к ней — как к персонажу, компаньону, фотомодели, — говорит мастер. — На одной базе можно воплощать самые разные образы. БЖД — это уже сложившаяся субкультура: у нас есть свой сленг, свои шутки и байки".

Наша героиня — самоучка: начинала свое хобби с обучающих роликов, наблюдала, делала зарисовки.

"Того, что предлагали производители, мне было мало. Хотелось сделать лучше и креативнее, — признается Ирина. — Привлекло и то, что кукол можно кастомизировать — то есть, менять по своему вкусу глаза, парик, перерисовать лицо. Я делаю головы из полиуретана — он легко трансформируется, очень пластичен. В сети можно купить любые детали для БЖД, но глаза, например, я делаю сама — беру сферу и расписываю под зрачок: чтобы можно было менять направление взгляда и выражение лица".

Увлечение историей костюма помогает Ире создавать для своих любимиц потрясающие наряды.

"Платья, созданные из винтажных шелковых сари, я стилизовала под эпоху Средневековья и Ренессанса. Костюм северного варвара Сигурда — смесь скандинавской, древнерусской, монгольской и китайской стилистики: пришлось освежить свои знания по истории доспеха, изучить дополнительные источники. Обувь делаю из кожи, с супинатором из проволоки. Освоила и производство кукольной мебели — все это заказывают коллекционеры. Сейчас у меня целая линейка БЖД-зверушек — в костюмчиках, стоящих на задних лапках, с подвижными хвостиками".





Мастер Ира. Какие же чудесные зверята! Фото: И. Ивахненко Сапожки: ювелирная работа. Фото: И. Ивахненко Кукольный диван. Стоит $300 — шедевр! Фото: И. Ивахненко

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Месть Сефирота

О мистичности кукол ходит много легенд. "Был у меня случай: уезжала в отпуск и дала подруге на время свою куклу — Сефирота (персонаж видеоигры Final Fantasy VII), — рассказывает Ирина Ивахненко. — Неделю он гостил у нее. Приехала, забрала Сефирота домой, открыла переноску... Вдруг он сгибается пополам, и со всей силы ударяет меня головой по носу! Обиделся… Я поняла "намек", и больше его никому не отдавала. Знаю, что иногда людям становится не по себе, когда кукла "следит" за ним взглядом. Это называется "эффект зловещей долины": так с человеком играет его собственная психика.

Обиженный Сефирот. Фото: И. Ивахненко

Из колготок: Винник, Ляшко и мундир для генерала

Юрист из Харькова Алена Магда создает по фотографиям портретных кукол — очень ироничных и забавных. Даже не верится, что все эти персонажи сделаны из… колготок!

"Училась сама, по интернету, — рассказывает Алена. — Для работы в технике "скульптурный текстиль" колготки (обязательно новые!) вывариваются в особом составе, пока не приобретут натуральный телесный оттенок. Текстиль хорош именно тем, что не просто передает портретное сходство, но и придает кукле шарм и теплоту. Работа над одним экземпляром занимает около недели: это очень кропотливый процесс. Сначала мне рассказывают о человеке, мини-копию которого заказывают: о его характере, особенностях, привычках. Дают несколько разных фотографий. И лишь потом, проговорив все с заказчиком, приступаю к работе. "Скелет" тела делаю из проволочного каркаса, который обматываю синтепоном. Затем в ход идет иголка для валяния — и, наконец, обтяжка куклы капроном: прошиваю и проклеиваю глаза, губы, затем делаю волосы из париков. Макияж наношу настоящей косметикой — она отлично ложится на капрон, и выглядит лучше, чем краски. Это сложный, но безумно интересный процесс — заранее не знаешь, что получится!".

Еще в начале пути Алена сделала капроновую копию Тины Кароль, но передать подарок звезде не получилось: наша героиня хранит эту куклу как память о своих первых шагах. Мини-копию Олега Винника заказала однажды его поклонница, но забрать потом по­че­му-то не смогла. Вскоре Алене позвонил продюсер артиста: оказалось, он как раз искал подарок ко дню рождения своего подопечного!

Очень волнительным для мастерицы был заказ от помощников Олега Ляшко: фигурку политика нужно было сделать аккурат к его юбилею. В итоге, несмотря на вилы в руках, Ляшко получится очень милым и забавным.

"Я не умею шить, но приходится — надо же "одевать" своих кукол, — смеется мастерица. — За необычными фактурными тканями иногда и в секонд-хенды заглядываю, и на барахолку. Недавно делала портретную куклу одного генерала — пришлось заказывать пошив формы у мастеров: военная форма содержит много мелких деталей, это требует высокой швейной квалификации. А вот медальки я сделала сама, из подручных материалов. Совсем недавно приступила к работе над "Олей Поляковой": мне очень интересен ее образ. Кокошник украшаю разными бусинками, вишенками — очень интересно получается".

Алена уверена, что у кукол есть характер. Бывает, образ полностью продуман, а работа не идет: "объект" будто сопротивляется, хочет играть по своим правилам. Об этом, кстати, говорят многие кукольники.

"Я пытаюсь "услышать", чего действительно хочет кукла. И если получается понять ее правильно — сразу все идет, как по нотам!" — уверяет мастерица.