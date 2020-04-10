СБУ предлагает продлить запрет на "Одноклассники" и "ВКонтакте": подробности

За время действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны внес глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, киберспециалисты службы проанализировали, что за время действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

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"Фейки в странах с устоявшейся демократией приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжение санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", – сказал Иван Баканов.

Как отмечается, в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Напомним, 16 мая 2017 года в Украине было принято решение запретить интернет-провайдерам предоставление услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" и соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также к ряду сервисов российского портала yandex.ru и других российских ресурсов.

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