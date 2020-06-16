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СБУ разоблачила предателя: командир корабля готовился передать секреты России

16 июня, 18:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

Изменник собирал информацию на флоте и готовился уехать с ней в Крым

Служба безопасности Украины не допустила передачу российским спецслужбам секретной информации командиром-предателем одного из боевых кораблей украинского флота.

Как сообщили в СБУ, вначале офицер без разрешения командования поехал в оккупированный Крым и там установил контакт со спецслужбами страны-агрессора и получил российский паспорт.

"После возвращения с полуострова предатель начал собирать секретную информацию. А потом планировал снова выехать в Крым – уже навсегда, где и собирался передать собранные данные спецслужбам России", - говорится в сообщении.

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Российский паспорт, полученный предателем. Фото: СБУ

Было открыто уголовное производство. Военного отстранили от занимаемой должности и отменили его доступ к государственной тайне.

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Напомним, ранее контрразведка задержала бывшего руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерия Шайтанова – его подозревают в государственной измене, совершении терактов и планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

По версии следствия, его курировал сотрудник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ полковник Игорь Егоров. Его подразделение специализируется на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций в Украине и других странах.

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Также мы сообщали о том, что в Киевском апелляционном суде подтвердили приговор бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу – за совершение государственной измены он проведет за решеткой 12 лет.

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Россия Крым СБУ ВМС корабль флот секреты командир предатель

Источник: Сегодня

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