СБУ разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения: фото

Организатором схемы оказался заместитель директора одного из российских предприятий

Служба безопасности Украины разоблачила ряд частных компаний, которые организовали незаконные поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования. Продукция производилась на государственных оборонных предприятиях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Противоправный механизм поставок был разоблачен и блокирован службой в марте этого года. Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ установили, что организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны.

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Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства. Также задокументировано, что в страну-агрессора участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

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"По данным следствия, организатор противоправной сделки – заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ", – сообщают в СБУ.

Организатору и трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе.

Также сообщалось, что СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ в Киеве.

Видео: СБУ

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