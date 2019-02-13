СБУ задержала рэкетиров, вымогавших у чиновника 83 тысячи долларов
Сотрудники ГБР и СБУ провели спецоперацию по задержанию вымогателей
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали членов организованной преступной группировки, которые вымогали с чиновника 83 тысячи долларов. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
"Участники группировки вымогали деньги от руководителя государственного регионального предприятия, подчиненного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники вымогали от руководителя предприятия деньги, обещая чиновнику повлиять на служебных лиц в Министерстве и продлить срок его пребывания на занимаемой должности", – говорится в сообщении.
Двое участников группировки были задержаны в столице во время получения девяти тысяч долларов – последней части взятки. В настоящее время решается вопрос объявления задержанным о подозрении.
Операцию проводили СБУ совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и при участии Минагропрода.
Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного. Также мы писали о том, что в Днепре на крупной взятке задержали адвоката – он вымогал у предпринимателя 25 тысяч долларов.
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