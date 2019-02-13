СБУ задержала рэкетиров, вымогавших у чиновника 83 тысячи долларов

Сотрудники ГБР и СБУ провели спецоперацию по задержанию вымогателей

СБУ задержала рэкетиров, вымогавших деньги с чиновника. Фото: СБУ

СБУ задержала рэкетиров, вымогавших у чиновника 83 тысячи долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/44d/12a/5c644d12a5ecd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/44d/12a/5c644d12a5ecd.png 2019-02-13T19:13:00+02:00 Украина Сотрудники ГБР и СБУ провели спецоперацию по задержанию вымогателей

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали членов организованной преступной группировки, которые вымогали с чиновника 83 тысячи долларов. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

"Участники группировки вымогали деньги от руководителя государственного регионального предприятия, подчиненного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники вымогали от руководителя предприятия деньги, обещая чиновнику повлиять на служебных лиц в Министерстве и продлить срок его пребывания на занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Двое участников группировки были задержаны в столице во время получения девяти тысяч долларов – последней части взятки. В настоящее время решается вопрос объявления задержанным о подозрении.

Операцию проводили СБУ совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и при участии Минагропрода.

Напомним, недавно в Днепропетровской области заместителя начальника колонии поймали на взятки от заключенного. Также мы писали о том, что в Днепре на крупной взятке задержали адвоката – он вымогал у предпринимателя 25 тысяч долларов.

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