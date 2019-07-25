СБУ задержала российский танкер: видео конфликта в Керченском проливе

Во время операции российских военных танкер NEYMA заблокировал проход украинских кораблей под Керченским мостом

Скриншот.

Украинские силовики задержали российский танкер NEYMA, который зашел в порт Измаила под другим названием – NIKA SPIRIT. Однако правоохранителям удалось выяснить, что это именно то судно, которое 25 ноября 2018 года блокировало проход украинских кораблей через Керченский пролив.

Отметим, что в атаке на украинские суда были задействованы и катера пограничной службы ФСБ, которые брали на таран украинский корабль, и армейская авиация, которая открывала огонь.

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А вот танкеру NEYMA была отведена роль перекрытия прохода под Керченским мостом. Как сообщалось в материалах Генеральной прокуратуры, проход через Керченский пролив был закрыт в обе стороны, поскольку в районе арки (моста) якобы сел на мель танкер, который не эксплуатировался с 2016 года, без флага и удерживался под мостом двумя буксирами.

Подробней о всей операции агрессора против украинских кораблей смотрите в реконструкции событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года:

Напомним, что в результате нападение россиян были захвачены украинские МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь" вместе с 24 членами экипажей.

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как стало известно о задержании российского танкера, в Кремле начали угрожать Украине. В МИД России сделали заявление по поводу действий Службы безопасности Украины.

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