Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

СБУ задержала российский танкер: видео конфликта в Керченском проливе

25 июля, 15:41

Во время операции российских военных танкер NEYMA заблокировал проход украинских кораблей под Керченским мостом

Скриншот
Скриншот.

Украинские силовики задержали российский танкер NEYMA, который зашел в порт Измаила под другим названием – NIKA SPIRIT. Однако правоохранителям удалось выяснить, что это именно то судно, которое 25 ноября 2018 года блокировало проход украинских кораблей через Керченский пролив.

Отметим, что в атаке на украинские суда были задействованы и катера пограничной службы ФСБ, которые брали на таран украинский корабль, и армейская авиация, которая открывала огонь.

Читайте также

А вот танкеру NEYMA была отведена роль перекрытия прохода под Керченским мостом. Как сообщалось в материалах Генеральной прокуратуры, проход через Керченский пролив был закрыт в обе стороны, поскольку в районе арки (моста) якобы сел на мель танкер, который не эксплуатировался с 2016 года, без флага и удерживался под мостом двумя буксирами.

Подробней о всей операции агрессора против украинских кораблей смотрите в реконструкции событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года:

Напомним, что в результате нападение россиян были захвачены украинские МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь" вместе с 24 членами экипажей.

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как стало известно о задержании российского танкера, в Кремле начали угрожать Украине. В МИД России сделали заявление по поводу действий Службы безопасности Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег танкер, корабли, Керченский пролив, NEYMA

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ задержала российский танкер: видео конфликта в Керченском проливе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание Украиной российского танкера: реакция Госдумы РФ

Сегодня, 15:07

В Совете Федерации РФ потребовали немедленно освободить танкер NEYMA

Возле Крыма сел на мель российский теплоход

24 июня, 11:38

Грузовое судно "Сиберин 1" перевозило 4,3 тыс. тонны угля

Международная морская организация призвала Россию выполнить решение Трибунала ООН по украинским морякам

14 июня, 08:49

Трибунал ООН ранее обязал РФ освободить задержанных украинцев

Украинские корабли не прекратят судоходство через Керченский пролив – Хомчак

13 июня, 12:54

Россия уже нападала на украинские морские силы, но теперь ВМС Украины будут действовать осторожнее

Как уложить ребенка спать: ТОП-7 полезных и простых советов

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Семейные измены: кому и зачем это нужно

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

На какой руке следует измерять артериальное давление?

Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на на "Евровидение"

Эмилия Кларк впервые рассказала о двух операциях на мозге

Отношения и карьера: кто кого

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Фирменная гарнитура Xiaomi по глобально низким ценам

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых

Делай тело: как сжечь жир на животе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь