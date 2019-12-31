Счастливые истории усыновления: "Бабушка, я не понял, где наши дети?"

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Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают совместный спецпроект – "Счастливые истории усыновления". Это истории семей, которые нашли деток благодаря порталу "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Новая история – Екатерины Василенко из Днепропетровской области.

Екатерина Василенко 25 лет отработала медсестрой в терапевтическом отделении, в Марганце. В поселке Заря Днепропетровской области ее семью, в которой трое детей, знают все. Но никто и подумать не мог, что когда выйдет по выслуге лет на пенсию, Екатерина Васильевна решится стать приемной мамой, да еще и откроет детский дом семейного типа!

Все началось с просмотра роликов "Сиротству – нет!" на телеканале "Украина".

"Именно тогда, 10 лет назад произошло мое первое знакомство с Фондом Рината Ахметова, – вспоминает Екатерина Васильевна. – Когда я смотрела по телевизору эти ролики о детках-сиротах, часто задумывалась: смогла бы я взять чужих детей практически с улицы? Смогла бы воспитать их, подарить им частичку своего тепла, своей души? Я понимала, что не только этим деткам с экрана нужна семья, но и мне самой она нужна. Да, есть дети и внуки, но я одна из тех немногих бабушек, которые считают, что внуков должны воспитывать родители. Это уже их жизнь, и тут бабушка – только помощник. А мне хотелось снова быть в центре событий, снова стать мамой. Я четверть века работала с людьми. Сама вырастила троих детей, мой дом всегда был полной чашей, в нем всегда были дети. Но когда 10 лет назад вышла на пенсию, дети выросли, женились и разъехались, я почувствовала себя очень одинокой".

"И тогда мне стало страшно"

На то, чтобы стать приемной мамой, Екатерина решалась еще четыре года. Все произошло случайно.

"Однажды, проходя мимо центра по делам детей и молодежи, я просто решила проконсультироваться, – вспоминает приемная мама. – Так просто зашла и спросила: "Где можно взять детей на воспитание?" Мне там "ласково" ответили: "Они что, у нас под столом сидят?" Я не растерялась и не обиделась, а продолжала спрашивать: "Как же все происходит?". Благо, в этот момент из своего кабинета вышла начальник центра Ирина Храмова. Она пригласила меня в свой кабинет, поговорила, рассказала, что делать. Я с таким рвением принялась собирать документы, тем более что они все у меня были. Плюс – у меня большой дом, есть все условия. Словом, достаточно быстро я оказалась на курсах приемных родителей. А вот там мне впервые стало страшно! Нам рассказывали негативные моменты жизни с приемным ребенком. Да, слушать это очень тяжело. Но с другой стороны, приемные родители должны многое знать и понимать, прежде чем взять детей. Я сначала испугалась, а потом успокоилась, решила, что у меня будут хорошие дети".

Первый Руслан

После окончания курсов Екатерина Васильевна полгода ждала, пока в ее доме появится первый приемный ребенок.

"Руслан оказался моим однофамильцем, еще и отчество, как у моих детей – Владимирович, – говорит приемная мама. – Он был из сложных деток. До меня мальчик был связан с криминалом, они грабили машины и квартиры. Это было мое первое испытание, и как мне думается, мы вместе его успешно прошли. Руслан окончил 9 классов, причем даже с хорошими оценками. Поступил в лицей, окончил его и устроился на работу. Мы до сих пор созваниваемся. У него уже своя жизнь, но он дружит с моими приемными детьми, даже с теми, которые пришли после него. Они находят друг друга в соцсетях, видятся. Меня очень радует, что он сошел с дурного пути".

"Мои маленькие"

Через два месяца после Руслана семья пополнилась сразу четырьмя ребятишками.

"Я до сих пор называю их Мои Маленькие, – говорит Екатерина Васильевна. – Это семья из Кривого Рога. Самому старшему Диме тогда было 10 лет, Данилке – 7 лет, Наташе – 5, 5 лет и Владе – 4,5 годика. Так у меня и получился ДДСТ. Спустя год, в ноябре 2015-го, пришли Настя и Алина из Павлограда. Наш ДДСТ стал для них вторым. С первой приемной мамой что-то не сложилось, а у меня они быстро прижились, и слава Богу!".

(Продолжение читайте через несколько дней)

Все подробности в спецтеме Счастливые истории усыновления

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