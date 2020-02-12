Счастливые истории усыновления: "Не расстраивайся, папулечка! Я всегда буду вас с мамой защищать!"

/ Фото: fdu.org.ua

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Всеукраинскому порталу усыновления "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" исполнилось 10 лет. К этой дате Фонд Рината Ахметова совместно с сайтом "Сегодня" дали старт спецпроекту "Счастливые истории усыновления". Еженедельно мы публикуем истории семей, жизни которых изменил портал sirotstvy.net. Рассказываем, какой путь они прошли, с какими трудностями столкнулись и как живут сейчас. Герои этой истории – семья Кузнецовых из Рубежного, которые сейчас воспитывают 10 деток.

Белокурая мечта

"С самого начала мысли об открытии ДДСТ мы мечтали о белокурой девочке, – говорит приемный папа Александр Кузнецов. – Тогда каждый из кандидатов, наверное, имел подобную мечту. Но в итоге наша, все же, осуществилась, причем в том же 2013 году! Правда, их было сразу четверо: две близняшки Саша и Маша семи лет, Даша шести лет и белокурая Лили Марлен четырех лет. "Здравствуйте, – вежливо сказала Саша при первой встрече, – а вы наши новые мама и папа?" – "Да...". У нас наготове были всякие психологически выверенные приемы: как говорить и что делать при первой встрече. Но ничего из этого арсенала не понадобилось. Ответственная Саша повернулась к сестрам и громко зашептала: "Девочки, это наши папа и мама. Теперь они будут нас любить и заботиться о нас, а не как те".

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Защитники родителей

"После такого посыла не любить детей просто невозможно, – продолжает приемный папа. – И эта любовь абсолютна и взаимна. Помню, как робкая Маша, которая поначалу боялась нашего добродушного и безобидного кота Фиму, вдруг подралась с девочкой в классе. Причина? Не поверите! За то, что девочка ляпнула Маше про нас что-то обидное".

"Никому не позволено говорить про вас плохо! – поясняла потом свое поведение Маша. – Ни про вас, ни про нашу семью вообще. Не расстраивайся, папулечка, я всегда буду тебя и маму защищать!".

Появление мальчишек

Два года назад девичий цветник Кузнецовых был разбавлен мальчиками. Денис шести лет и Мишка четырех лет появились после обращения службы по делам детей:

"Не хотите ли взять двух мальчиков?".

"Мы вспомнили детдом, Галины рассказы, тоскливые глаза приютских детей… И ответили: да, только можно мы хоть посмотрим на них? – вспоминает Александр Кузнецов. – Встреча нас озадачила. Денис оказался симпатичным кареглазым красавчиком, удивительно похожим на меня в детстве. А вот Мишка печально косил левым глазом, еле дышал открытым ртом и только бормотал что-то односложное. Ходил он, как старичок. Пройдет несколько шагов – и отдышаться не может… Мы даже сначала подумали, что он с психическими отклонениями. Однако Мишка быстро развеял наши страхи. Он начал тянуть ручки к телефону, заинтересовался игрушками. Мы решили так: если уж жажда познания у него есть, то дело пойдет. Для начала ему удалили аденоиды, которые мешали дышать, и он начал бегать, а потом и запрыгал, как будто ему батарейку поменяли. Затем ему "подтянули" глаз в Харькове, в клинике им. Гиршмана. У Миши еще есть задержка развития и проблемы с речевым центром, но в остальном он обычный мальчик с отличным чувством юмора и живым мышлением. Весельчак и оптимист, который обожает весь мир в целом и семью в частности. А что может быть важнее этого?".

Новые дети

Еще один "паровозик" из трех братьев и сестры оказался в ДДСТ Кузнецовых полгода назад.

"Как мы поняли, их родная мама все же их любила и заботилась, как могла, потому что все четверо хорошо учатся и, в целом, обычные домашние дети, хотя и побитые жизнью", – говорит папа.

Хотя на первых порах общение не задавалось.

"Ти мой блат! – радостно сказал Мишка своему одногодке Матвею. – Я тебя люблю!" "Какой ты мне брат?!" – ворчливо ответил Мотя и надул губы. А Глеб, которому было десять, как и Лиле, просто молчал. От мандаринов они гордо отказались. Только Мира о чем-то говорила с одногодками Сашей и Машей. Это была наша первая с ними встреча; и удивительно, насколько все изменилось за полгода!".

Спустя еще полгода

"Мира оказалась рассудительной, очень благодарной и умной девочкой. Когда получает восемь баллов, то расстраивается и даже плачет. Я ее жалею и готов заплакать вместе с ней, а она шлет мне смайлики и называет "папулечкой любимым". Глеб, как выяснилось, совсем не мрачный молчун, а веселый, умный мальчик, обожающий поспорить. Я и сам был таким в детстве. Поэтому общение с ним – сущее удовольствие. Мотя пошел в первый класс практически сразу, потому что воспитатели в садике сказали, что он абсолютно готов к школе и нет смысла держать его в саду еще год. Похож на маленького балованного медвежонка. Улыбается редко, но очень красиво. Чаще просто молча подходит за обнимашками. Благо, что обнимашек у нас много. Практически неограниченное количество. Как и любви".

Все подробности в спецтеме Счастливые истории усыновления

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