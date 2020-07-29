Киев начинает переговоры с Ираном по сбитому Boeing: в МИДе рассказали, о чем пойдет речь

На консультациях Украина будет представлять интересы всех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, говорит Енин

Украина стремится урегулировать спор с Ираном мирно, но оставляет за собой право обращения в международные судебные инстанции в случае, если переговоры с Ираном не принесут желаемого результата. Об этом сайту "Сегодня" сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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По его словам, Иран подтвердил свое согласие на проведение переговоров с Украиной по сбитию самолета рейса PS752. Первый раунд начнется 29-30 июля в Киеве. Для этого в украинскую столицу приедет иранская делегация. При этом Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

"Целью Украины является установление справедливости для всех жертв авиакатастрофы. Мы требуем от Ирана проведения качественного, прозрачного и беспристрастного как технического, так и уголовного расследования, а также привлечения всех виновных к ответственности. Мы стремимся урегулировать спор мирно, однако оставляем за собой право обращения в международные судебные инстанции в случае, если переговоры с Ираном не принесут желаемого результата", – подчеркнул Евгений Енин.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже озвучивал позицию Украины на переговорах с Ираном:

признать свою международно-правовую ответственность; извиниться и заверить в неповторении; провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции; провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности; выплатить надлежащую компенсацию.

Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS572 рано утром 8 января в Иране стала для всех настоящим шоком. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

На четвертый день после трагедии, 11 января, Тегеран (Корпус стражей исламской революции) официально признал, что случайно сбил украинский Boeing. До этого Иран отрицал свою причастность, хотя Канада, Великобритания и Австралия давали четкие месседжи, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

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Напомним, в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Ирану конкретные даты переговоров в первой половине июля, но официальный Тегеран их проигнорировал.

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