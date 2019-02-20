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В Украине до +10, но пойдет дождь: где подпортится погода

Сегодня, 09:25

Несмотря на небольшие изменения погоды, потепление из Украины пока не уходит

Фото: Сегодня
В Украине до +10, но пойдет дождь: где подпортится погода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cfe/889/5c6cfe8892674.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cfe/889/5c6cfe8892674.jpg Украина Несмотря на небольшие изменения погоды, потепление из Украины пока не уходит

Сегодня в западных, северных и части центральных областей ожидается дождь, на остальной территории страны – сухо и солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во всех западных областях сегодня будет дождь, но все еще будет не по-зимнему тепло – 5-8 градусов выше нуля, на Закарпатье до +10.

Дождливая погода зацепит Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В остальных областях центре и севера страны без осадков. Температура воздуха 4-6 тепла.

На востоке будет сухо и плюсовая температура 3-5 градусов.

Хорошую погоду синоптики обещают на юге. Там без осадков сегодня и 6-8 тепла, в Одесской области до +10.

Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

А пока в Украине потепление и временами дожди, в России морозы установили рекорд. Первые десять дней февраля установили в Томской области температурный рекорд – здесь была зарегистрирована аномально низкая температура за последние 133 года.

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Тег погода, дождь, синоптики

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