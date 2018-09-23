Сегодня в Украине сильно ухудшится погода: синоптики озвучили неприятный прогноз

Сегодня украинцам стоит ожидать резкого ухудшения погоды – существенного снижения температуры, дожди, сильный ветер и даже снег в горах, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны погода будет разной: дожди пройдут только в Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях. Температура будет прохладной 16-19 тепла.

На севере и в центральных областях также будут дожди, а в Полтавской и Кировоградской даже с грозами. Синоптики обещают температуру в районе 15-18 градусов.

Хуже погода будет на юге. Там немного теплее – 19-22, однако пройдут грозовые дожди.

А вот в восточных областях будут существенные перепады температур: в Харьковской – 21-23, в Днепропетровской – 18-20, в Донецкой – 22-24, в Луганской – до +28.

Также в Укргидрометцентре предупредили украинцев, что 23 сентября в Украине, помимо дождей с грозами, ожидается усиление ветра 15-22 м/с, а также значительное снижение температуры ночью до 6-12 градусов, днем до 12-18. Кроме того, на высокогорье Карпат будет дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6 тепла.

Напомним, в прогнозе погоды на неделю сообщалось, что в понедельник, 24 сентября дожди зальют западную, центральную и северную части страны. Также ожидается еще большее похолодание в сравнении с сегодняшним днем.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание. Так и выходит – как раз сейчас погода испортилась, однако нас ждет еще одно потепление.