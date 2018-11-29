Секс-скандал с чиновником МВД: Бурейко рассказала об обещанных деньгах

Сегодня, 22:03

Студентка уверяет, что не имеет аккаунта на сайте знакомств Tinder, а заявление в Генеральную прокуратуру она писала не по своей инициативе

 

Фото: facebook.com/Наталья Бурейко
Фото: facebook.com/Наталья Бурейко

Студентка Наталья Бурейко, которая в начале ноября обвинила сотрудника Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домагательствах и угрозах, рассказала о том, сколько ей обещали заплатить за публикацию скандала в Facebook.

В интервью изданию "Страна", она рассказала, что ее знакомый по имени Влад рассказал ей, что ищет у кого можно "одолжить" страницу в соцсети.

"Он искал сам, но в итоге не смог найти. А потом говорит мне: "Так, может, ты?" Я сначала сомневалась, сомневалась… А потом уже, так как он никого не нашел, я говорю: "Ну хорошо, давай буду я". Cпросила: "А что с этой страничкой будет?" Он ответил: "Там опубликуют один пост. Его потом удалят. И ты снова сможешь пользоваться своей страничкой, и все будет хорошо", – говорит девушка.

Она призналась, что за публикацию на ее странице Facebook ей пообещали заплатить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Должны были 1500 гривен заплатить. В конечном итоге я, конечно, денег не получила", – отметила она.

На следующий день девушка увидела, что именно опубликовали на ее странице, и срочно связалась с Владом.

"Вижу пост, что там какие-то угрозы, якобы переписка в Tinder моя, хотя у меня даже аккаунта там нет. Я сразу в панике пишу Владу, мол, что это за пост? Хотела, чтоб объяснил. Он написал, что не знает, сейчас зайдет в интернет и посмотрит. Пообещал, что разузнает. Вскоре ответил, что все хорошо, но завтра нужно будет написать заявление, а пост повисит пару дней и его удалят", – рассказала Бурейко.

Она также сообщила, что именно по указанию Влада написала заявление на Варченко в ГПУ. Влад убеждал ее, что прокуратура отклонит заявление и на этом все закончится.

Напомним, что 8 ноября Бурейко заявила о преследовании со стороны человека, который в соцсетях назвался высокопоставленным сотрудником Нацполиции и супругом замдиректора Госбюро расследований Александром Варченко. Сам Варченко позже заявил, что не знаком с  Натальей, а ситуацию назвал провокацией.

Еще позже студентка на своей странице в Facebook также назвала себя "жертвой циничной провокации" и созналась, что ей "очень стыдно" и она "стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании". 

Сейчас девушка не выходит на связь – последний пост в соцсетях Наталья Бурейко написала 8 ноября. После этого журналистам и преподавателям вуза, где она учится, найти ее не удалось.
интервью, скандал, пост, студентка, варченко, Бурейко

Вы сейчас просматриваете новость "Секс-скандал с чиновником МВД: Бурейко рассказала об обещанных деньгах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Владимир Петров. Фото: facebook.com/greatlumpen

По делу о домогательстве к студентке Бурейко задержан известный политтехнолог - СМИ

Сегодня, 17:38

Владимир Петров задержан сотрудниками правопорядка, у него дома проходит обыск

Украина

Загадочная история киевской студентки Натальи Бурейко продолжается

16 Ноября, 20:45

Искать девушку журналисты "Сегодня" отправились на химико-технологический факультет столичной политехники
Загрузка...
Загрузка...