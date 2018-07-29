Семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев

По состоянию на 29 июля почти 14 миллионов украинцев выбрали врача первичного звена в рамках общенациональной кампании "Врач для каждой семьи".

Об этом сообщает сайт Национальной электронной системы здравоохранения "eHealth".

Так, с начала общенациональной кампании "Врач для каждой семьи", стартовавшей 2 апреля в рамках реформы первичного звена медицинской помощи, 13 млн 959 тыс. 972 пациентов заключили декларации с врачами первичного звена – терапевтами, семейными врачами и педиатрами.

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Также в системе E-Health по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1 322 медицинскихучреждения и 22 739 врачей первичного звена медицинской помощи.

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