Семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев

Сегодня, 23:24

Также в системе E-Health по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1 322 медицинскихучреждения

фото AFP
фото AFP
По состоянию на 29 июля почти 14 миллионов украинцев выбрали врача первичного звена в рамках общенациональной кампании "Врач для каждой семьи". 

Об этом сообщает сайт Национальной электронной системы здравоохранения "eHealth".

Так, с начала общенациональной кампании "Врач для каждой семьи", стартовавшей 2 апреля в рамках реформы первичного звена медицинской помощи, 13 млн 959 тыс. 972 пациентов заключили декларации с врачами первичного звена – терапевтами, семейными врачами и педиатрами.

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Также в системе E-Health по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1 322 медицинскихучреждения и 22 739 врачей первичного звена медицинской помощи.

Ранее Национальная служба здоровья объявила "вторую волну" подписания договоров с медицинскими учреждениямиВ Нацслужбе здоровья просят не откладывать процедуру на потом, чтобы иметь время на исправление возможных ошибок.

О том, какие проблемы могут возникнуть с медреформой, сайт "Сегодня" писал в материале "Хотелось уволиться. Или умереть на месте": что не так с медреформой.
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Источник:

"Сегодня"

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