Семьи с новорожденными получат по 41 тысяче гривен – Гройсман

10 320 гривен родители малыша получат сразу

Фото: Pixabay

Семьи с новорожденными получат по 41 тысяче гривен – Гройсман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b1/507/5c50b1507a10b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b1/507/5c50b1507a10b.jpg 2019-02-01T11:46:00+02:00 Украина 10 320 гривен родители малыша получат сразу

Каждая семья, в которой рождается ребенок, получит от правительства помощь в размере 41280 грн. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, 10 320 гривен молодые родители получат сразу. Остальные деньги будут поступать на ребенка в течении трех лет.

Кроме того, с 2019 года в Украине заработала программа помощи родителям, т.н. "Муниципальная няня", согласно которой семья сможет ежемесячно получать от государства 1626 гривен на возмещение зарплаты няни.

"Причем неважно, работает мама или нет", отметил Гройсман.

Для оформления данной помощи родители должны заключить с выбранной няней официальный договор, подать документы в управление социальной защиты для оформления компенсации.

"Компенсация будет выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые женщина получает в течение трех лет", говорится в сообщении.

Отдельно глава правительства отметил, что программа работает только при условии официального трудоустройства няни, поскольку это даст возможность "воспитателю" иметь официальный страховой стаж и получать пенсионные выплаты.

В комментариях пользователи интересуются, возможно ли оформление договора с бабушками, которым и так, в большинстве случаев, приходится присматривать за детьми в отсутствие родителей.

Кроме того, поскольку данная программа называется "муниципальной", то пользователи резонно спрашивают, где можно найти "бесплатных" "государственных" нянь.

Напомним, ранее сообщалось, почему украинские няни не хотят выходить из "тени".

Также мы писали, что государственной помощью на "сиделок" для малышей смогут воспользоваться 25 тысяч семей.

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