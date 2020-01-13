Семья Олега Сенцова переехала из Крыма: с чем возникли сложности

Бывший узник Кремля съехался с матерью и сыном в Киеве

Олег Сенцов с детьми. Фото: Oleg Sentsov/Facebook

Семья бывшего украинского политзаключенного Олега Сенцова переехала из аннексированного Крыма на подконтрольную Украине территорию.

Таким образом, режиссер сможет снова быть со своими родными – матерью Людмилой Георгиевной и 13-летним сыном Владиславом – в Киеве, где после освобождения из российского плена филантропы купили ему квартиру.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы воссоединились: в Киев переехала моя мама и сын", – сообщил 13 января на своей странице в Facebook Сенцов.

Олег Сенцов с детьми. Фото: Oleg Sentsov/Facebook

Режиссер признался, что его бывшая супруга Алла, с которой он развелся в 2016 году, приняла аннексию Крыма и поэтому не хотела отпускать ребенка к отцу.

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"Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала", – отметил бывший узник Кремля.

Сенцов добавил, что в этот же день его сын пошел в киевскую школу с инклюзивным обучением – Владислав страдает от аутизма.

Стоит отметить, кроме Влада, у Сенцова есть также 17-летняя дочь Алина. После развода дети воспитывались бабушкой и тетей в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма.

Напомним, Олега Сенцова освободили из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали телефонные разговоры президентов Украины и России, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными.

В 2015 году режиссер был осужден в России на 20 лет по сфальсифицированному обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку.

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