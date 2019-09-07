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"Все в порядке!": первые слова Олега Сенцова в Борисполе

7 сентября, 15:17

Знаменитый украинский режиссер прилетел вместе с другими освобожденными украинцами на Родину

Среди освобожденных украинцев, которых встречали сегодня в аэропорту "Борисполь", был сегодня и известный украинский режиссер Олег Сенцов.

Он одним из последних вышел из самолета. Как и других освобожденных, Сенцова встречали аплодисментами.

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"Все в порядке!", – такими были первые слова режиссера Олега Сенцова на родной земле.

Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите ближайший спецвыпуск в 17:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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режиссер Украина Сенцов обмен пленными Олег Сенцов

Источник: Сегодня

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