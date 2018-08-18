Семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен – Тука

Главная проблема заключается в том, что до сих пор не был принят закон о политических заключенных

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет выплачивать семьям политзаключенных по 100 тысяч гривен. Соответствующая комиссия, которая займется этим вопросом, будет создана на следующей неделе. Об этом заявил заместитель министра Георгий Тука, передает "Громадське".

"Я вчера был в Министерстве финансов, мы подавали бюджетный запрос на следующий год и во время этой встречи я договорился о политическом решении, что мы разблокируем этот процесс, потому что Министерство финансов было категорически против быть причастным к деятельности этой комиссии. Мы урегулировали этот вопрос, я надеюсь уже на следующей неделе эта комиссия будет создана", – сказал Георгий Тука.

По его словам, главная проблема заключается в том, что до сих пор не был принят закон о политических заключенных, и добавил, что документ уже больше года лежит в Верховной Раде.

Как отметило СМИ, из бюджета на компенсацию политзаключенным и их семьям выделили 96 млн гривен. 7 миллионов были потрачены, когда выплатили компенсации освобожденным из плена 27 декабря 2017 года.

Остальные средства до сих пор не распределены, поскольку нет комиссии, которая и будет решать кому именно будут выплачивать компенсации, говорится в сообщении.

Также сообщается, что в России и в аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 которых находятся на территории России. 58 — задержанные в Крыму или в делах, связанных с Крымом. Эти цифры не учитывают узников, содержащихся на территории ОРДЛО.

Напомним, незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Также мы писали, что в Челябинской области России, где незаконно удерживают украинца Александра Кольченко, глава общественной наблюдательной комиссии угрожал матери политзаключенного Ларисе Кольченко.

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев считает, что недавно объявленная узником Кремля Александром Кольченко голодовка может быть опасна для него.