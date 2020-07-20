Сестра Павла Шеремета о расследовании: "Никто не будет раскрывать того, чего раскрывать нельзя"

Четыре года назад произошло убийство Павла Шеремета. Машина, в которой утром 20 июля 2016 года ехал Шеремет, была взорвана в центре Киева на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Журналист погиб на месте.

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Накануне четвертой годовщины гибели Шеремета мы пообщались с его двоюродной сестрой Оксаной Мозгуновой. Она живет в Беларуси. Оксана рассказала, почему никто из семьи Шеремета не планирует приезжать на суд, когда тот начнет рассмотрение дела по сути.

"Мы не можем приехать на суд, потому как, во-первых, продолжается карантин, во-вторых, я работаю. А Людочка (мать Шеремета. – Авт.) тоже не сможет. Верю ли я, что следствие прошло объективно? Честно скажу, что не верю. Во-первых, все было очень долго, во-вторых, думаю, никто не будет раскрывать того, чего раскрывать нельзя. Очень жаль. Где эту правду найти? Тайна, покрытая мраком…" – рассказала нам Оксана Мозгунова и расплакалась.

Немного успокоившись, она продолжила:

"Мы очень сильно переживаем. Без слез говорить не могу. Хоть Павел был мне не родным братом, наши мамы были родными сестрами, но мы всю жизнь прожили вместе, дружили очень сильно. Теперь вспоминаю слова Павла. Он говорил, что сила не в силе, сила – в правде. Его мама тяжело переживает все это. Мы часто бываем на кладбище, недавно убирали там. Поедем туда 20 числа. Нам ничего не остается, кроме как только смотреть за могилой".

По словам Оксаны, их семья очень гордится детьми Павла.

"Лиза – профессор, Коля занимается важными делами в банковской сфере. Они живут в Москве. Выросли такими умными, а папы не видят…" – добавила Мозгунова.

Напомним, в рамках расследования убийства Павла Шеремета были арестованы трое человек – врач-кардиолог Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и медсестра Яна Дугарь. На днях суд продлил арест до сентября для Кузьменко и Антоненко, Дугарь находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что расследование дела завершено и готово к передаче в суд.

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Также сообщалось, что суд и ранее продлял для Кузьменко и Антоненко сроки содержания под стражей. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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