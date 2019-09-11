Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире: стали известны подробности

В рейтинге Times Higher Education представлены сразу четыре города

Иллюстрация / Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Стразу шесть украинских вузов вошли в авторитетный рейтинг университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

Очередной ежегодный рейтинг THE опубликован вечером в среду, 11 сентября, в этом году в него вошли свыше 1300 университетов из 92 стран.

801-1000-е место – у Львовского политехнического национального университета. Годом ранее у него было место 1000+.

В этом году место 1000+ досталось:

Реклама

- Львовскому национальному университету имени И. Франко;

- Национальному техническому университету "Харьковский политехнический институт";

- Сумскому государственному университету;

В тренде В Украине будет жара до +30: синоптик уточнила прогноз погоды

- Киевскому национальному университету имени Т. Шевченко;

- Харьковскому национальному университету им. В. Каразина.

Четвертый год подряд первую строчку рейтинга THE WUR удерживает Оксфордский университет, на второе место с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт (Caltech). За ним следуют Кембридж, Стенфорд и Массачусетский технологический (MIT). На шестом месте – Принстон, на седьмом – Гарвард, далее следуют Йель, Чикагский университет и Имперский колледж Лондона.

Новости "Сегодня" сообщали, что в ТОП-1000 лучших университетов мира The QS World University Rankings 2020, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, попали шесть украинских вузов из Харькова, Киева, Львова и Сум.

Также напомним, что в 2015 году два украинских вуза впервые попали в рейтинг THE World University Rankings.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама