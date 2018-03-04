Школам и вузам с понедельника рекомендуют возобновить работу

Сегодня, 02:10

Исключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме.

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года", – сказано в сообщении пресс-службы Минобразования в субботу.

Отмечается, что Министерство образования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления.

Согласно письму, исключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением. "Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства", – сказано в сообщении.

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Минобразования также обращает внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии. Это же касается и органов местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итогам рассмотрения спора, российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок и вернул предоплату.

Когда проблему с поставками газа в Украину удалось решить, 3 марта Кризисный комитет при Минэнергоугля Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта.
школы, карантин, вузы, минобразования, учебные заведения, министерство образования

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Источник:

Интерфакс-Украина

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