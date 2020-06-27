Школы осенью могут не открыться: в СНБО сделали громкое заявление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

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Об этом он заявил на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, которое он собрал В связи со стремительным увеличением числа больных COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Данилов отметил, что уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что с сентября школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходит в онлайн-режим. Также в планах – электронные дневники.

В свою очередь, народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

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О том, как мотивировать детей учиться онлайн, смотрите в видеоролике:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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