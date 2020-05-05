Смешанный тип образования и электронные дневники: что ждет школьников в сентябре

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Ни одна образовательная система не оказалась готовой к карантину из-за коронавируса COVID-19.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс-служба фракции "Слуга народа".

"Нам удалось быстро отреагировать на этот вызов и в достаточно короткий срок создать "Всеукраинскую школу-онлайн". Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, Министерства образования и науки, нашего комитета Верховной Рады, общественной союза "Освитория", а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны", – отметил он.

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По словам Бабака, ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны.

"Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны научиться за время карантина", - подчеркнул он.

Также он рассказал, что с сентября школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходить в онлайн-режим.

"Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе. Такой ресурс станет отличным инструментом поддержки для школьников, которые пропустили учебу из-за отсутствия. Достаточно узнать у учителя тему урока и, находясь дома с температурой, включить компьютер и посмотреть урок", – рассказал Бабак.

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По его словам, платформа поможет и преподавателям, которые вышли на замену, и родителям, которые хотят еще раз с ребенком пройти любую тему.

"Во-вторых, мы создаем инклюзивную онлайн-школу. Лично для меня это очень важный момент. Все дети, независимо от возможностей, должны иметь равный доступ к знаниям. Именно поэтому мы уже добавляем к видеоурокам титрования для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения – с тифлопереводом", – отметил Бабак.

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Также в планах – электронные дневники.

"Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть и тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении", - заявил Бабак.

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Он отметил, что это будет целая система с данными об уроках, успеваемости и посещаемости детей. Но она будет иметь разные уровни доступа.

"То есть не будет такого, что каждый зашел и все про всех узнал. Родители следят за своим ребенком, ребенок смотрит за своими успехами и успехами своего класса, учитель – по классам, в которых он преподает, а вот директор – это единственный человек, который сможет следить за успеваемостью всех. Потому что это его прямая обязанность", – резюмировал Бабак.

Напомним, что в связи с тем, что Кабмин продлил сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

О том, как мотивировать детей учиться онлайн, смотрите в видеоролике:

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