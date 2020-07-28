Шмыгаль хочет прославить украинскую вышивку на уровне ЮНЕСКО: о чем говорил премьер

Решетиловская вышивка (Полтавская область) должна быть включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook после рабочей поездки в Полтавскую область.

"Получил в память о Полтавщине невероятно красивую вышиванку с Решетиловской вышивкой. Это один из символов региона. Посоветовал представителям облгосадминистрации подать Решетиловскую вышивку на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Уверен, она и многие другие культурные объекты Полтавщины могут стать мощным туристическим магнитом области", – отметил премьер-министр.

Решетиловская вышивка

Любопытно, что еще в июне 2017 года Минкульт включил в Нацперечень нематериального наследия Решетиловскую вышивку "белым по белому" и песенную традицию Киевской области.

Напомним, в мае 2020-го президент Владимир Зеленский отправлял мировым лидерам украинские вышиванки.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Брюсселе растет мода на украинскую вышивку .

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