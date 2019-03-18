"Сиамское счастье" для гастарбайтеров: из-за чего попадают в тюрьмы заробитчане

Наши едут в Таиланд заработать и зарабатывают... срок

"Сиамское счастье" для гастарбайтеров: из-за чего попадают в тюрьмы заробитчане Александр Ильченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5a/356/5c8f5a35642ba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5a/356/5c8f5a35642ba.png 2019-03-18T10:48:00+02:00 Украина Наши едут в Таиланд заработать и зарабатывают... срок

Принято считать: хорошо там, где нас нет. Но мы, украинцы, есть везде. В поисках работы, а нередко и легких, быстрых денег, едем в ближнее и дальнее зарубежье. Где далеко не всем и не всегда улыбается удача.

"Сегодня" выясняли, как драматично, вопреки ожиданиям, складываются судьбы некоторых соотечественников в "Стране улыбок" — экзотическом королевстве Таиланд.

На двоих — 224 года

В одной из тайских женских тюрем Тайланда уже почти пять лет отбывают наказание молодые украинки Светлана Г. и Ольга Р. (фамилии просили не указывать). Спецотдел полиции по борьбе с преступлениями, угрожающими экономической безопасности королевства, задержал обеих ночью в отельном номере. Обыск подтвердил их причастность к незаконному использованию банковских карточек и присвоению чужих денег в особо крупных размерах. По месту жительства девушек нашли 99 поддельных кредиток, списки данных доступа к счетам законных владельцев карточек, наличность, другие вещдоки противоправной деятельности.

Как установило следствие, всего за несколько дней пребывания в Бангкоке украинки сотни раз пытались присвоить чужие средства, и у них это получалось. Общая сумма похищенных со счетов граждан стран Евросоюза, США, Канады, Таиланда средств составила более $50 тысяч.

Тайские правоохранительные органы утверждали, что Светлана и Ольга совершали преступления под прикрытием граждан России, а тех, в свою очередь, опекали банковские учреждения и даже спецслужбы РФ. В уголовном деле фигурировали видеофотодокументы с фиксацией перемещения украинок. Действовали те изобретательно — постоянно меняли внешность, парики, одежду, головные уборы.

Учитывая тяжесть преступлений, и то, что девушки отказались сотрудничать со следствием, давали уклончивые либо ложные показания, дабы запутать его, суд приговорил обвиняемых к 224 годам тюремного заключения на двоих. Затем, проявив гуманность, снизил срок до 50 лет каждой узнице. Обязав выплатить потерпевшим банковским учреждениям почти полтора миллиона тайских батов (эквивалент в 50 тысяч долларов США).

В материалах следствия указывается, что спутников для поездки в Таиланд Светлана подбирала в Украине. Обещая добровольцам не только беззаботный отдых у моря, но и быстрые и легкие деньги, которые можно заработать не напрягаясь. Но на заманчивые предложения откликнулась только Ольга, уже имевшая конфликты с украинским законом.

На суде девушки утверждали, что в королевство попали благодаря не известному им россиянину — якобы тот пригласил заработать на фальшивых банковских карточках за 10 процентов от каждой операции. Совместив, так сказать, полезное с приятным, то есть с отдыхом в "Стране улыбок". Однако вояж провалился. Уже с первых часов пребывания на тайской земле девушек пасли сотрудники полиции. Документировали они и все дальнейшие события.

Взамен на существенное смягчение наказания подсудимым предлагали назвать организаторов из числа русской и украинской мафии, специализирующейся на скимминге (хищении чужих денежных средств с банковских карт) в Бангкоке, Паттайе, Пхукете, других городах. Но украинки на сделку не пошли, взяв всю вину на себя.

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"Здесь ты — никто!"

О тайских тюрьмах и царящих там драконовских условиях "Сегодня" писала не раз, рассказывая о криминальных историях Виктории Мамонтовой, Андрея Жалковского, других соотечественников, рискнувших попытать счастья в Таиланде и в итоге получивших длительные сроки заключения за разные преступления в королевстве.

Света дополнила удручающую картину суровой действительности за колючей проволокой своими письмами-размышлениями в соцсетях:

"Это ежедневная борьба за существование, за воду, чтобы помыться, постирать вещи, за ведро для стирки, за место под солнцем, чтобы посушить их, за спальное место, за место в любой очереди, так как они везде: душ, столовая, туалет, магазин, горячая вода. Ум постоянно занят проблемами нашего жалкого существования... Появляется чувство неполноценности, ущербности... На свободе занимала положение в обществе, была уважаемым человеком, специалистом в своей области... А сейчас — никто".

У Светланы в Украине осталась престарелая, больная мама. Мы встречались с ней. Перезваниваемся. Женщина боится, что не выдержит разлуки. Обращалась к нашим дипломатам с просьбой ходатайствовать о досрочном освобождении дочери, с учетом хорошего, уровня "экселлент", поведения в тюрьме. Реакция на письма, звонки была вялая — таких гастарбайтеров в Таиланде полно. Кроме украинцев — россияне, белорусы, узбеки. Промышляют поддельными банковскими картами, грабежами, подряжаются наркокурьерами, приторговывают порно. Но рано или поздно оказываются в поле зрения тайских правоохранителей и спецслужб.

— Когда едут сюда на отдых, все кажется таким милым, прекрасным, — рассказывает "Сегодня" Владимир З., украинец, давно живущий в Паттайе. — Сиамский залив (до 1942 года страна называлась Сиамом. — Авт.), морские деликатесы, диковинные фрукты, тайский массаж, прочие удовольствия. Но соблазн "срубить бабло" на карточках, кажущийся забавным приключением, оборачивается серьезными проблемами. Тайское законодательство относит скимминг к разряду преступлений, представляющих серьезную угрозу экономической безопасности, подрывающих авторитет страны в глазах своих сограждан и иностранных туристов со всего света, приезжающих сюда на отдых. Наказания жесткие. Ладно бы виновные выдворялись, подвергались штрафу. А они оказываются за решеткой. И надолго. Местная пресса часто рассказывает о том, как нарушившие закон гастарбайтеры вместо денег зарабатывают длительные сроки лишения свободы.

Тайская женская тюрьма. Неважно, за что ты здесь. Важно, как себя поставишь, и сумеешь ли за себя постоять... Фото: Интернет

Сводка за сводкой: криминал с украинскими корнями

В прошлом году в провинции Краби был задержан украинский гастарбайтер Александр В. По сообщению тайской полиции, он обвиняется в хищении из банкоматов более $600 тыс. Проживая несколько лет в Таиланде, где быстро адаптировался, нашел работу, приобрел недвижимость, В. действовал в составе организованной преступной группы и специализировался на скимминге.

На Пхукете 27-летнему россиянину и 22-летней украинке было предъявлено обвинение в незаконном распространении наркотиков. При обыске у Виктора Д. и Владиславы Б. обнаружили кокаин, марихуану, синтетические препараты. Высшая мера в отношении иностранных граждан по этой статье почти не применяется, но ее заменяют большими сроками.

В транснациональную преступную группировку были вовлечены восемь граждан Украины, которых использовали как наркокурьеров в Таиланд из Латинской Америки. Партии кокаина перевозились в чемоданах транзитом из Бразилии. По словам полицейских, украинцы сознательно шли на очевидный риск "из-за бедности и поиска легкого заработка".

Еще раньше в Бангкоке на поддельных кредитках погорели украинцы Александр Л. и Виталий С. У них нашли 39 поддельных банковских карт и уже обналиченные деньги с чужих кредиток, изъятые из банкоматов с помощью специальных камер и накладок. Вину парни признали, сообщив, что орудовали с двумя соотечественниками. Установленное ими оборудование считывало и запоминало пин-коды, что позволяло снимать различные суммы с кредиток. Только за четыре дня обналичили около 400 тыс. бат.

Другой наш земляк, Александр К., был уличен в использовании поддельной банковской карты в торговом центре Бангкока. По месту его временного жительства обнаружили 56 пластиковых карт, предназначенных для изготовления фальшивок, данные владельцев банковских счетов из Европы и США. К. планировал массированную атаку на банкоматы с использованием вирусного программного обеспечения.

Украинцы Олег К. и Андрей Л. проводили незаконные операции с банковскими картами системы АТМ. Приехав в Таиланд по туристическим визам, они вышли на связь с другими мошенниками, получили от них поддельные карты и принялись потрошить банкоматы. Тайская полиция одного взяла на горячем, второго — уже в аэропорту, на спецконтроле.

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Киберпол: рекрутов все больше

Руководитель Департамента киберполиции НПУ Сергей Демедюк утверждает, что организаторы действующих в Таиланде криминальных схем находятся, как правило, на территории Российской федерации. Нанятые же ими граждане Украины — всего лишь перевозчики-рекруты, готовые за вознаграждение совершать мошеннические действия с банковскими картами по их указке:

— Обещают легкий заработок, часто оплачивают авиабилеты, проживание, мол, задача проще некуда — приехать в красивую страну, где прекрасно отдохнешь, загоришь, покупаешься в море, ну и заодно объедешь банкоматы, что-то поставишь, что-то снимешь, и дело с концом, — говорят такому человеку, и тот охотно ведется на посулы, не отдавая отчет, чем рискует в реальности...

Какой бы защищенной ни была банковская система, всегда найдутся те, кто постарается несанкционированно вмешаться в ее работу, заполучить информацию, завладеть чужими средствами, оставшись при этом безнаказанным. В хитроумных криминальных схемах, считает Демедюк, рекрутам уготована самая грязная и неблагодарная миссия исполнителей. Главарям же международных преступных сообществ чаще всего ответственности удается избежать.

— По нашим оперативным данным, действуют обычно не одиночки, а крупные группировки с широкими международными связями, четким распределением ролей — одни ищут и вербуют людей, другие инструктируют, третьи переправляют в Таиланд, четвертые встречают их там, контролируя дальнейшие действия.

Глава департамента добавляет, что в разоблачении таких групп, наносящих огромный ущерб экономике королевства, дискредитирующих его перед иностранцами, среди которых немало жертв скиммеров, большую роль играет тесное взаимодействие правоохранителей Украины, Таиланда, других стран.

— Мы довольно хорошо информированы, наработали солидную базу данных и отслеживаем преступников, к каким бы ухищрениям те ни прибегали. Бывает, просто сообщаем тайским коллегам, что к ним направляются такие-то граждане Украины, и есть веские основания препятствовать их въезду в Таиланд. Этого бывает достаточно, чтобы те, кто намеревался совершить противоправные действия, роковую грань не переступили...

Тайская мужская тюрьма. В тесноте и в обиде. Но на ноги узникам все равно надевают кандалы

Подруга: не от хорошей жизни

Светлана, с которой мы начали этот материал, еще не замужем, своей семьи у нее нет. Что подтолкнуло девушку к рискованному эксперименту, какой была мотивация? Мы поговорили с теми, кто не теряет связь с узницей, пишет письма, поддерживает.

— У каждого, кто оказался в сложном положении за рубежом, своя история, — говорит одна из подруг. — В Украине Света работала в крупной компании, вела крутые бизнес-тренинги, получая за это копейки. Как было прожить на 500—600 гривен, еще и маме помогать? Согласна: безденежье — не повод идти воровать. И тем не менее мораль, сила воли у людей разные. Она ехала заработать на жизнь, так как больше рассчитывать было не на кого...

У Светы и Оли еще недостаточно отбытого в заключении срока, чтобы претендовать на королевское помилование (после пересмотра предыдущих приговоров обе должны отсидеть хотя бы по шесть лет, а у них нет и пяти). И все равно хочется верить в лучшее.

— Девочек перевели в новый, недавно отстроенный корпус, они спят уже не на полу, а на кроватях, и питание стало лучше, но тюрьма везде тюрьма, — говорит она. — Ложусь с единственной мыслью — дожить до того дня, когда смогу обнять Светочку, и просыпаюсь тоже — лишь бы не умереть, пока не увижу...

Завтра, во вторник, второй секретарь по консульским вопросам Александр Лысак поедет в тюрьму, где сидят наши девчата. По его словам, те уже внесены администрацией учреждения в списки на помилование. Надо проверить еще раз. Так обещал Светиной маме.

Амнистия: волей монарха

Высшее должностное лицо Таиланда — король. После смерти в 2016 году Рамы ІХ его преемником стал Маха Вачиралонгкорн. Его официальная коронация несколько раз переносилась и назначена на май. С коронацией связана амнистия, под которую хотят и могут попасть украинские узники. Для этого они должны хорошо зарекомендовать себя в тюрьме, получить позитивные характеристики, не иметь нарушений режима содержания и замечаний от персонала. Ожидают акт помилования вместе с другими иностранцами Светлана и Ольга. Но о перспективах их возвращения на родину посольство Украины в Таиланде говорить воздерживается.

Час "Ч": с вещами на выход!

Расклады с преступившими закон в Таиланде соотечественниками для "Сегодня" комментирует отдел менеджмента кризисных ситуаций Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины:

— В исправительных учреждениях там отбывают наказание 24 украинца. Трое осуждены за незаконный оборот наркотиков, один — за вооруженное ограбление пункта обмена валют. Остальные — за преступления в банковской сфере.

Консул оказывает осужденным всестороннюю помощь в рамках определенных норм и правил: регулярно посещает их, передает книги, способствует переписке с родными, близкими, оказанию медицинской помощи. Посольство не имеет оснований утверждать, что в отношении них нарушаются требования Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, утвержденных резолюцией ООН от 31 июня 1957 года.

Украинская сторона неоднократно обращалась с предложением заключить Договор о взаимной передаче осужденных лиц. Данные вопросы поднимаются в ходе встреч в МИД и Минюсте Таиланда. Нам удалось добиться включения Украины в перечень пяти стран, с которыми такие договоры будут заключаться в приоритетном порядке. Окончательное решение требует времени.

На 4—6 мая 2019 года в Таиланде запланировано проведение церемонии коронации. Ожидается, что по случаю этого события будет объявлено коллективное королевское помилование. Надеемся, монарх положительно рассмотрит ходатайства о помиловании позитивно зарекомендовавших себя в исправительных учреждениях украинцев. Этому способствуют и усилия нашей стороны.

Почетный консул: на вы с законом

Первым и единственным почетным консулом Таиланда в Украине на протяжении 12 лет является Михаил Радуцкий, основатель и президент медицинского центра "Борис". С королевством у него связано и немало личного — во время трагического цунами 2004 года он едва не погиб на Пхукете, где отдыхал вместе с семьей.

— Тайцы — очень дружелюбный и приветливый народ, со своей удивительной философией, традициями, укладом и образом жизни, — говорит он. — Они уважают законы своего королевства и того же ждут от иностранцев. Мне не известен ни один факт предвзятого отношения к посетившему королевство гражданину другого государства. Наша соотечественница, о которой писала "Сегодня", была уличена в перевозке наркотиков. Тайское законодательство приравнивает такого рода преступления к самым тяжким и опасным для общества. Но после того, как украинка была приговорена к смертной казни, высшую меру ей заменили сначала одним сроком заключения, затем еще меньшим. В итоге ее помиловали. То есть тайское правосудие проявило гуманность, милосердие. Говорю для понимания: если человек приезжает с добрыми намерениями, ему всегда рады. Если же помыслы нечисты, гость должен осознавать негативные последствия, которые его ждут.

На вопрос, как проявляют себя тайцы в нашей стране, Радуцкий ответил, что за ними не замечены даже незначительные правонарушения:

— Бывало, что в отношении них нашими предпринимателями не выполнялись условия трудовых договоров и приходилось защищать права тайских граждан, но подобные случаи единичны, конфликты разрешались без серьезных проблем.

Кстати, число украинцев, желающих посетить Таиланд, год от года растет. Раньше в почетном консульстве в Киеве ежегодно оформлялось от 10 до 20 тыс. виз. Теперь — около 60 тыс. До конца апреля двухнедельную визу по прилету в Бангкок выдают бесплатно.

Михаил Радуцкий

Напомним, ранее мы разобрались как проворачиваются аферы с трудоустройством за границей: 4 схемы, которые используют мошенники. Желая найти работу за границей, чаще всего люди обращаются в агентства по трудоустройству и именно там их чаще всего ожидают аферисты.

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АВТОР: Александр Ильченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.