Силовики проводят обыски в "Укргаздобыче"

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Сегодня силовики пришли с обысками в "Укргаздобычу". В компании заявили, что полностью сотрудничают со следователями.

""Укргаздобыча" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления "Укргаздобычи" и "Полтавагаздобычи" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию", – говорится в сообщении компании.

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Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в Киеве руководителей "Укргаздобычи" задержали во время получения многомиллионного "отката". На тот момент генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что двое должностных лиц "Укргаздобычи" наладили схему получения 10% "отката" за госзаказ.

В начале марта текущего года САП сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам "Укргаздобычи". Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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