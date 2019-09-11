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Силовики проводят обыски в "Укргаздобыче"

11 сентября, 16:23

Следственные действия проводят сотрудники СБУ, Генпрокуратуры и Госбюро расследований

ugv.com.ua

ugv.com.ua

Сегодня силовики пришли с обысками в "Укргаздобычу". В компании заявили, что полностью сотрудничают со следователями.

""Укргаздобыча" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления "Укргаздобычи" и "Полтавагаздобычи" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию", – говорится в сообщении компании.

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Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в Киеве руководителей "Укргаздобычи" задержали во время получения многомиллионного "отката". На тот момент генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что двое должностных лиц "Укргаздобычи" наладили схему получения 10% "отката" за госзаказ.

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Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

В начале марта текущего года САП сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам "Укргаздобычи". Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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СБУ ГПУ обыски Укргаздобыча

Источник: Сегодня

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