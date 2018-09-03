Синдром окончания отпуска: как безболезненно перейти в рабочий режим

После отпуска человеку обязательно нужно время на адаптацию

У вас бессонница, вы чувствуете тревожность и депрессию? И все это несмотря на хорошую погоду за окном, свежий загар и красивые фотографии с моря на столе? Все просто ... Отпуск – позади, до нового еще долго, а на работу – уже завтра.

Синдром окончания отпуска – этот термин мы придумали сами, но это – почти медицинский диагноз. По крайней мере, психотерапевты дают вполне конкретные и, кстати, дельные советы, как безболезненно перейти в рабочий режим и даже получить от этого удовольствие.

Как же хорошо быть в отпуске. Согласно 45 статьи Конституции, каждый, кто работает имеет право на отдых. Согласно трудовому кодексу, минимальный отпуск в Украине составляет 24 календарных дня. И для многих людей – это лучшие дни в году. Настолько, что возвращаясь с отдыха, работники не выдерживают контраста.

Эксперт отмечает, что большой процент заявлений об увольнении пишется после выхода из отпуска.

Темп работы современного человека значительно выше, чем был в технологическую эпоху. Количество оперативных задач выросла в разы. Поэтому, замедлив темп в отпуске, наши организмы просто не способны восстановить его сразу. А работодатель, как правило, требует быстрого старта.

И специалисты по кадровым вопросам, и психологи в один голос заявляют, что нужно время на адаптацию. Даже звезда украинского шоубиза Маша Ефросинина, чья жизнь со стороны выглядит как сплошной праздник, не советует бросаться с головой в работу.

"И я, когда возвращаюсь из отпуска, я всех прошу немножко меня не трогать. Пару дней. Я остаюсь наедине с собой. Привести себя в порядок, почитать что-то. Чтобы это не было стрессом лишним. И тогда уже плавненько вливаюсь в свои стрессовые будни ", – говорит она.

Итак, сегодня мы, те, кто только перешел из теплого песка на офисный линолеум или заводской бетон, должны знать ответ на вопрос.

Как можно после длительного отпуска вернуться в рабочий ритм, в то время, когда отдыхать хочется еще?

И имеем семь четких ответов.

Первое. Это адаптационный период. Если, вдруг, в вашей жизни случается так, что у вас единственный месяц, неделя, две в году в том, что вы отдыхаете. К сожалению, выход для вас будет всегда болезненным.

Второе. Не хватайтесь за все задачи сразу. Выберите по приоритету или сложности. А для этого в первые часы работы составьте план действий, где должно быть не более шести пунктов.

Третье – небольшая хитрость с календарем. Лучше выходить на работу не в начале рабочей недели, а в середине. Где-то среда-четверг. Если есть возможность именно так спланировать выход.

Четвертое. Планируйте выход так, чтобы вернуться в свою географическую зону за пару дней до выхода на работу. С самолета в офис – не лучшая идея.

Пятый совет не для всех, но если воспользуетесь – станете значительно продуктивнее. Приходя на работу, очень важно поделиться своими впечатлениями. Рассказать, как вы провели отпуск и после этого, когда вы плавно начинаете входить и отходить уже от своих эмоций, у вас на этой энергии появляется желание начинать работать.

Впрочем, все советы могут разбиться о позиции руководства. Если у вас вместо начальника Цербер – вам поможет разве что йога. Это наш шестой совет. Специалист по йогической гимнастики Татьяна обучает простому упражнению, которое может дать вам возможность с радостью перенести любой стрессовый день.

Закрываем глаза и начинаем глубоко дышать носом. Переносим все внимание на свое дыхание и стараемся осознавать каждый вдох и выдох. Начинаем дышать глубоко. Начиная с самого низа живота. Живот. Солнечное сплетение. Грудная клетка. К горлу наполнились и Выдыхаем. Медленно освобождая свои легкие от воздуха. Стараемся отпустить все мысли, все проблемы и заботы. Переносим все свое внимание в настоящее время. Находимся здесь и сейчас.

Дышать можно где угодно. Кроме дыхания, сделайте любую упражнение на баланс и координацию. Только вы почувствуете, что вам стало приятно от выполнения упражнения – вы готовы преодолевать стрессы.

И, наконец, седьмой и самый главный пункт – надо четко понимать, для чего вы выходите на работу? Или на любимую ли работу вы вышли?

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