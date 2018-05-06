Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

В Украине в ближайшие дни ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, по Киевской области и Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет весенняя жара. Несмотря на знойную погоду, вода в Днепре еще весьма свежая – +14 °С. По ее словам, восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градусы.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода в ближайшие недели. Синоптики обещают, что жарче всего будет в первые и последние дни мая. Во вторую пятидневку мая, по словам синоптика, существенные осадки выпадут в западных областях, а в остальных регионах возможны дожди. Похожая ситуация будет и с температурой.