Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине
Мокрый снег накроет большую часть страны, а ночью местами будет больше 10 градусов мороза
В Украине 21 февраля днем еще будет сохраняться теплая как для февраля погода – до +7 градусов, а вот с 22 числа начнутся морозы, причем ночью больше 10 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, завтра в западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, но температура воздуха останется довольно высокой – 5-7 тепла.
Мокрый снег также пройдет на севере страны и в центре (Черкасской и Полтавской областях). В остальных центральных областях без осадков и температура до +2.
Мокро будет и на востоке. Мокрый снег синоптики обещают везде, а вот температура будет разной – от -1 в Харьковской области и до +6 в Донецкой.
Теплее всего в этот день будет на юге – 7-9 градусов выше нуля и без осадков.
Ночная температура по Украине будет в среднем до двух градусов мороза. В большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.
А вот с 22 февраля начнется существенное похолодание: в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (снежный покров 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Ожидается снижение температуры в Украине ночью до 3-10 мороза, днем до -6.
23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12 мороза, днем 2-7 мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18 ниже нуля, днем 5-10 мороза.
Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.
А пока в Украине потепление и временами дожди, в России морозы установили рекорд. Первые десять дней февраля установили в Томской области температурный рекорд – здесь была зарегистрирована аномально низкая температура за последние 133 года.
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