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Синоптики предупредили украинцев о сильных грозах с градом

27 мая, 14:51

В Киеве возможны сильные порывы ветра

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Иллюстрация. Фото: Facebook

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики. 

Кроме того, в Киевской области и Киеве днем 28 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). 

Стоит отметить, что грозы по Украине становятся все мощнее и мощнее. В ГСЧС просят быть аккуратными и соблюдать правила безопасности во время грозы.

Так, в Харькове 25 мая во время грозы погиб рыбак. Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания.

Ранее в Александрии Кировоградской области во время грозы молния попала в детский сад. На тот момент в здании находились дети. Молния попала в окно музыкального зала на втором этаже. После этого в нем мгновенно вспыхнули шторы, сценические костюмы и мультимедийный проектор. Малышей воспитатели быстро вывели во двор, и никто из них не пострадал. За полчаса пожар потушили, работали полтора десятка спасателей.


Отметим, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

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Тег ветер, гроза, град, погода в Киеве, укргидрометцентр, погода в Украине

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