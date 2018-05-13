Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни

Сегодня, 13:11

Местами в стране пройдут дожди

 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В понедельник, 14 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. 15 мая такая же погода будет только в западных и восточных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

14 мая ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью установится на уровне 6-11° (в Карпатах 2-5° тепла, на почве местами заморозки 0-2°), днем – 15-20°, в южной части и в Закарпатье – до 23°.

15 мая в западных и восточных областях Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью установится на уровне 6-11° тепла, днем – 21-26°, в западных областях  -15-20°.

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Кроме того, синоптики рассказали, чего ждать жителям столицы в эти дни. В частности, в понедельник в Киеве ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью будет около 10° тепла, днем – 16-18°. А 15 мая в столице осадков не будет. Ветер синоптики обещают южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.

А сегодня, 13 мая, по всей территории страны ожидаются холодные дожди, а дневная температура воздуха составит в среднем 15-17 градусов.
Украина, погода, дождь, синоптики, укргидрометцентр

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Источник:

Интерфакс

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