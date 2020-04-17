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  1. Последние новости Украины

Ситуация с COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга Степанова

17 апреля, 09:37

Сергей Мартынец

Министр рассказал, сколько стало зараженных в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Он сообщил свежие данные, сколько сейчас инфицированных коронавирусом украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 16 апреля были лабораторно подтверждены 4161 случай COVID-19, из которых 116 летальных, 186 пациентам удалось вылечиться. Отметим, что в Украине заразилось и много медиков – уже 788. В лидерах остаются Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Отметим, что Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране, больше всего в Киевской области – 427 миллионов, а меньше всего припало на Луганскую область – всего 5 миллионов. Ранее президент Владимир Зеленский обещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса.

А тем временем в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть около 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус брифинг Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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