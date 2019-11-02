Скалецкая оценила готовность к переходу больниц на новую схему финансирования

Зоряна Скалецкая / Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила об интенсивном переходе украинских больниц с работы в форме бюджетных организаций на формат некоммерческих коммунальных предприятий. Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина.

"Автономизация больниц, перевод их с бюджетных учреждений в некоммерческие коммунальные предприятия проходит интенсивно. Этот и следующий месяц эти вопросы выносятся на заседания местных советов", - подчеркнула она.

Также министр признала, что проблемой с переводом больниц на новый формат работы является нехватка компьютеров.

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"Местные власти должны обеспечить все больницы компьютерами, ведь документация должна быть в электронном виде", – напомнила Скалецкая.

По ее словам, владельцем больниц является местная власть, у которой есть полномочия, и много денег сейчас остается на местах.

"Минздрав не может прийти и сделать все за них. Но местная власть часто перекладывает ответственность управленческих решений на Министерство здравоохранения. Они, как владельцы, должны думать об энергоэффективности, об освещении, кадровом обеспечении в больницах. От государства будут только деньги на собственно медицинскую помощь. В каком состоянии будет больница, зависит именно от управленцев", - резюмировала Скалецкая.

Ранее мы сообщали о том, что глава министерства здравоохранения заявила о намерении подписать приказ об увольнении всех свои советников.

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