Скандальное дело: водителя, убившего 20-летнюю девушку, снова арестовали

Все это время лишенный водительских прав и с опухолью мозга он садился за руль, бывало и пьяным, и снова совершал ДТП

Он жаловался на головную боль и терял сознание. Судный день для водителя, который семь лет назад насмерть сбил девушку. Тогда его приговорили к тюремному заключению, но он вышел из-за тяжелой смертельной болезни. Но все это время лишенный водительских прав и с опухолью мозга он садился за руль, бывало и пьяным, и снова совершал ДТП. Вчера его арестовали на два месяца.

Виновник смертельного ДТП Алексей Казимиров снова на скамье подсудимых. В этот раз ему выдвинули подозрение – в невыплате компенсации родственникам погибшей. Суд избирает меру пресечения.

Весной 2011 20-летняя Юлия погибла под колесами "Мерседеса", за рулем которого был Алексей Казимиров. Его осудили на 6 лет и лишили водительских прав. Но через месяц выпустили из колонии. Признали неизлечимо больным. Диагноз – опухоль мозга.

Права Казимирову не вернули, но он снова сел за руль. Полицейские не раз задерживали его пьяным. И отпускали – тот платил штрафы.

"Если меня видят в клубах – может мне сразу повесится? Я инвалид 2 группы", – заявляет Казимиров.

В течение пяти лет Казимиров игнорировал решение суда о возмещении ущерба – в четверть миллиона гривен – родственникам погибшей. В прошлом году из его пенсии по инвалидности высчитали полторы тысячи гривен. А в этом году Казимиров перестал платить, мотивируя тем, что с него сняли инвалидность, а значит – пенсию он больше не получает.

"Отец имел генеральную доверенность, и он мог реализовать машину и погасить за счёт долга – и этим не занялись. То есть они умышленно преступили закон. Далее с сентября 11 года он имел выплаты по пенсии, он не делал никаких перечислений", – рассказывает мать погибшей Елена Смирнова.

За это прокуратура выдвинула уклонисту новое обвинение. Из-за ошибок в документе заседание затянулось. Два дня уточнений – и прокурор просит суд избрать меру пресечения – содержание под стражей. Защита просит отпустить Казимирова.

Решение судьи – два месяца содержания под стражей с правом выйти под залог в 650 тысяч гривен.

"Здесь ему будет время задуматься, что он совершил", – говорит мать погибшей Елена Смирнова.

Когда огласили решение суда, Казимирову вдруг становится плохо – он падает в обморок. Родственники обвиняемого настаивают на медосмотре в стационаре. Но врачи скорой признают – это симуляция.

Из зала суда задержанного доставят в СИЗО. Адвокаты намерены обжаловать решение. На это у них есть пять дней.

В марте "серийный нарушитель" без прав снова попался в Николаеве.

Напомним, 21 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем "Merсedes" сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал.