Сколько стоит праздничная елка в Украине: опубликована инфографика

Фото: Andy Cat / Unsplash

Близится Новый 2020 год , а значит, самое время покупать, устанавливать и украшать елку.

Споры о том, какую елку лучше выбрать, не утихают уже много лет. Кто-то предпочитает покупать живые ели и сосны, чтобы чувствовать дома аромат праздника, а другим больше нравятся искусственные деревья, которые прослужат не один год, да и мусора после себя не оставят.

Так или иначе, в городах Украины уже вовсю работают елочные базары. К слову, удивительно, но цены с прошлого года почти не изменились: так, маленькие деревья высотой около 60 см предлагают в Киеве за 130 грн, а те, что побольше (около 150 см) стоят от 250 грн и выше. Самые высокие и красивые деревья стоят около 600 грн. Так что в среднем живую елку в Украине можно купить за 250-300 грн .

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Сайт "Сегодня" подготовил инфографику о том, сколько стоит праздничная елка и ее украшение в этом году.

Ранее мы писали о том, как сделать игрушку на елку своими руками, а также как украсить блюда на Новый год Крысы.

Подробнее о ценах, самых дешевых и самых дорогих вариантах читайте в материале сайта "Сегодня": "Новый год и Рождество: сколько стоит купить и нарядить праздничную елку" .



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